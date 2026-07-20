Continua imperterrito il periodo buio per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli aveva accusato dolore durante uno dei primi allenamenti a Dimaro, che lo avevano costretto a lasciare il campo anzitempo. Pochi istanti fa è arrivato il bollettino medico e non c'è nulla di positivo in vista.

Il comunicato del Napoli

"Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo, Ale!"

PARMA, ITALY - APRIL 12: Alessandro Buongiorno del Napoli SSC reagisce durante la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e SSC Napoli allo Stadio Ennio Tardini il 12 aprile 2026 a Parma, Italia. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Inizia, dunque, in salita l'avventura di Max Allegri sulla panchina partenopea. Buongiorno, specialmente dopo la partenza di Juan Jesus e la non convincente passata stagione di Beukema, doveva essere il perno della difesa insieme a Rrahmani. Questo brutto infortunio lo terrà lontano dai campi per molto tempo, impedendogli di svolgere l'intera preparazione atletica, fondamentale ai fini della stagione alle porte. Adesso, il Napoli e De Larentiis sono chiamati a intervenire sul mercato, per regalare al nuovo allenatore un difensore di livello.

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La maledizione continua

Dal passaggio dalalnel 2024,non ha mai trovato quella continuità e integrità che ha sempre mostrato in maglia Granata. In due stagioni alle pendici del Vesuvio, il difensore della Nazionale italiana è stato fermo ai box per più di 166 giorni per diversi problemi fisici. Lo storico degli infortuni racconta cheha subìto una distorsione alla caviglia, la frattura della vertebra lombare, ben tre volte è stato frenato dagli adduttori fino alla mazzata odierna. Il problema al menisco è più serio del previsto e necessita un'operazione. I tanti e troppi problemi fisici non hanno mai permesso ale alla Nazionale di disporre del miglior, un colpo basso per uno dei migliori marcatori in un paese povero di talento.