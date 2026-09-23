Aurelio De Laurentiis torna a parlare del futuro del Napoli e, in particolare, del progetto legato al nuovo stadio. Il presidente azzurro è intervenuto a Roma durante l’incontro con la stampa estera, organizzato in occasione del premio ricevuto alla carriera, soffermandosi sui piani per la realizzazione di un nuovo impianto a Napoli Est. Un progetto che, nelle intenzioni del patron, dovrebbe rappresentare un cambio di passo rispetto all’attuale situazione legata allo stadio Diego Armando Maradona.

De Laurentiis annuncia il nuovo stadio del Napoli

De Laurentiis ha confermato di aver già avviato un percorso con Q8 per l’individuazione dell’area destinata al nuovo impianto: “Per lo stadio, ho una lettera d'intenti firmata circa un mese fa con la Q8, che a Napoli Est ha individuato 38 ettari su cui si potrà costruire il prossimo stadio”, ha spiegato il presidente del Napoli. L’area individuata dovrebbe quindi diventare il punto di partenza per un progetto di ampie dimensioni, pensato non soltanto per le partite della squadra.

De Laurentiis: “Il nuovo stadio a Napoli Est, avrà 70 mila posti. Un mese fa firmata lettera d’intenti con la Q8”



Alla stampa estera: "L'ho progettato io. Terreno da 38 ettari a Napoli Est. Ci saranno 120 Sky box. Al Maradona paghiamo 2 milioni l'anno. Con 200 milioni non ci fai… pic.twitter.com/309VDsbD3z — il Napolista (@napolista) September 23, 2026

Il progetto illustrato da De Laurentiis prevede infatti uno stadio da 70mila posti, con 120 sky box e spazi dedicati alla ristorazione. A queste strutture si aggiungerebbe anche un museo interattivo, concepito per offrire un'esperienza diversa ai tifosi: “Introdurremo un museo interattivo che è stato ideato dai miei agenti a Los Angeles, dove tutti potranno giocare virtualmente una partita con chi si vuole, tra i vari campioni che hanno vestito la nostra maglia”, ha raccontato il presidente azzurro, sottolineando però che per sviluppare l’idea saranno necessari investimenti importanti.

NAPOLI, ITALIA - 13 SETTEMBRE: Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli) contende il pallone ad Arthur Theate (Bologna FC) durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Bologna FC allo stadio Diego Armando Maradona, il 13 settembre 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Addio alla pista d'atletica, le novità

Uno degli aspetti sui quali De Laurentiis si è soffermato maggiormente riguarda poi la struttura del campo. Il presidente ha escluso la possibilità di inserire una pista d’atletica, spiegando di voler mantenere gli spalti più vicini al terreno di gioco: “Pista d’atletica? Non sono io a dover parlare di ciò, ci sono gli esperti che diranno la loro”, ha dichiarato.

Il patron del Napoli ha infine criticato i costi e le modalità di utilizzo dell’attuale impianto di Fuorigrotta, citando anche i problemi provocati dagli eventi estivi. “Per colpa dei concerti al Maradona io devo continuamente rifare il terreno di gioco. Non ultimo, si sono rotte alcune tubature dell’impianto”, ha affermato. Secondo De Laurentiis, inoltre, il costo complessivo sostenuto dal club sarebbe superiore alla cifra indicata dal Comune: “Mi viene da ridere quando il Comune sostiene che paghiamo 900mila euro all'anno. Dimenticano tutte le spese che sosteniamo durante l’anno che sono superiori ai 2 milioni, oltre al fatto che dopo le partite lo stadio dobbiamo lasciarlo in condizioni perfette”.