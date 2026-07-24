Dopo un anno sabbatico, Antonio Nocerino, ex centrocampista di Milan, Juventus e Palermo tra le altre, torna ad allenare e lo fa sulla panchina del Napoli Primavera.

La carriera da giocatore e i primi passi da tecnico

, nato a Napoli nel 1985, nella sua carriera da calciatore non ha mai avuto la fortuna di indossare la maglia della città natale. Nel suo lunghissimo viaggio da centrocampista d'inserimento, ha vestito maglie prestigiose come quelle della, dove ha svolto le giovanili, del, dove si è messo in mostra ed è sbocciato prima di passare al. Con i rossoneri, nella stagione 2011/12, vive un anno irripetibile e magico. Affina un'intesa vincente cone mette a segno 10 reti in campionato in 35 giornate che gli valgono la convocazione a Euro 2012 con la, mettendo lo zampino con un rigore nel quarto contro l'

MILAN, ITALY - FEBRUARY 25: Antonio Nocerino (C) del AC Milan celebra después de anotar el primer gol durante el partido de la Serie A entre AC Milan y Juventus FC en el Estadio Giuseppe Meazza el 25 de febrero de 2012 en Milán, Italia. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Il momento più alto della sua carriera, coinciso con l'europeo Azzurro, finisce ben presto. Inizia la girandola dei prestiti che lo vedono andare al West Ham, al Torino e al Parma, prima di ritornare per onor di firma nuovamente al Milan. Nella stagione 2016/17 vola in MLS e firma per l'Orlando City, dove inizierà anche la carriera d'allenatore nell'under 15 e nell'under 17 come assistente.

Il comunicato del Napoli