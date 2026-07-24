Nocerino è il nuovo allenatore della primavera del Napoli
Il Napoli presenta la maglia away che rinsalda il legame con l'Argentina
Dopo un anno sabbatico, Antonio Nocerino, ex centrocampista di Milan, Juventus e Palermo tra le altre, torna ad allenare e lo fa sulla panchina del Napoli Primavera.
La carriera da giocatore e i primi passi da tecnicoNocerino, nato a Napoli nel 1985, nella sua carriera da calciatore non ha mai avuto la fortuna di indossare la maglia della città natale. Nel suo lunghissimo viaggio da centrocampista d'inserimento, ha vestito maglie prestigiose come quelle della Juventus, dove ha svolto le giovanili, del Palermo, dove si è messo in mostra ed è sbocciato prima di passare al Milan. Con i rossoneri, nella stagione 2011/12, vive un anno irripetibile e magico. Affina un'intesa vincente con Zlatan Ibrahimovic e mette a segno 10 reti in campionato in 35 giornate che gli valgono la convocazione a Euro 2012 con la Nazionale italiana, mettendo lo zampino con un rigore nel quarto contro l'Inghilterra.
Il momento più alto della sua carriera, coinciso con l'europeo Azzurro, finisce ben presto. Inizia la girandola dei prestiti che lo vedono andare al West Ham, al Torino e al Parma, prima di ritornare per onor di firma nuovamente al Milan. Nella stagione 2016/17 vola in MLS e firma per l'Orlando City, dove inizierà anche la carriera d'allenatore nell'under 15 e nell'under 17 come assistente.
UFFICIALE – #Napoli, Antonio #Nocerino nuovo tecnico della Primavera: la nota del clubhttps://t.co/4AACoaydJ1 pic.twitter.com/95KFPAHTmx— Napolicalcionews.it (@NCN_it) July 24, 2026
Il comunicato del NapoliCome detto, il Napoli Primavera gli ha affidato il ruolo di tecnico. Ecco il comunicato: "La SSC Napoli è lieta di comunicare che Antonio Nocerino è il nuovo Responsabile Tecnico della squadra primavera. In bocca al lupo, mister!". Dopo le esperienze all'Orlando City nelle under, al Potenza Primavera, al Miami FC e al Las Vegas Lights, Nocerino riparte dall'Italia e da Napoli.
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