L'anticipo della tredicesima giornata della Serie A, giocatosi al Penzo tra Venezia e Bologna sotto gli occhi del Loco Bielsa, termina senza reti, con i portieri protagonisti e con un maxi intervento del VAR. Al 15esimo minuto della prima frazione di gioco, gli arancioneroverdi passano avanti con un colpo di testa calibrato al millimetro del difensore marocchino Halhal. La gioia del primo gol in campionato, però, dura relativamente presto. Infatti, dopo un check lungo cinque minuti, l'arbitro Colombo annulla la rete per la posizione di fuorigioco di Kike Perez. Se i lagunari si lasciano preferire nelle riaggressioni, nel controllo della partita e in due occasioni, in cui Skorupski, migliore in campo dei suoi, si supera, i felsinei, grazie agli ingressi di Orsolini, Cambiaghi e Piccoli schiacciano il Venezia nella propria area di rigore, rischiando di andare in vantaggio nei minuti finali, salvo arrendersi dinanzi due super parate di Stankovic. Ecco l'analisi di Davide Nicola.

Il commento di Nicola

Il tecnico delè rimasto soddisfatto della mole di gioco e delle azioni create dai suoi giocatori, soprattutto nel primo tempo: "Sono sempre contento quando la mia squadra crea e gioca come stasera.. Non siamo nati imparati e dobbiamo arrivare ad avere la freddezza giusta. Pur facendo le stesse cose dell'anno scorso, siamo in un campionato diverso e dobbiamo capirlo".

COMO, ITALY - NOVEMBER 01: Davide Nicola, allenatore del Venezia FC, reagisce durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Venezia FC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 1° novembre 2026 a Como, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Inevitabile, poi, il riferimento agli attaccanti, anche questa sera rimasti a bocca asciutta. Se Yeboah ha avuto un'occasione a tu per tu con Skorupski, Adams è stato, ancora una volta, anestetizzante: "Li ho visti più puliti nei movimenti. In allenamento ci sono condizioni emotive leggermente differenti. I ragazzi sentono il gusto e la responsabilità di fare bene. Si danno sempre da fare e l'importante è creare tante occasioni. Va fatto il giusto paragone tra noi e i nostri attaccanti e le altre squadre con le loro punte, abituate a segnare da anni".

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L'ottimismo di Nicola

Nonostante il penultimo posto in classifica, in attesa della sfida dell'vede il bicchiere mezzo pieno: "Dalla partita d'esordio contro il Napoli, abbiamo affrontato Inter, Como, Juventus, Bologna ecc.. La differenza di categoria è che in Serie A puoi fare bene 90 minuti e poi pagare alla minima incertezza".

COMO, ITALY - NOVEMBER 01: Davide Nicola, allenatore del Venezia FC, osserva prima della partita di Serie A tra Como 1907 e Venezia FC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia l'1 novembre 2026 a Como, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Infine, spazio alla felicità per il ritorno in campo di Bella-Kotchap, tornato nei 14 minuti finali, dopo due mesi e mezzo di stop a causa di un problema alla coscia: "A parte la prestazione, di cui ho già detto abbastanza e sono estremamente contento, sono felice anche del ritorno di Bella-Kotchap".