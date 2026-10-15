Subito dopo l'arrivo di Davide Nicola alla guida della squadra, il Venezia blinda uno dei protagonisti della scorsa stagione. Nelle ultime ore, infatti, John Yeboah ha ufficialmente rinnovato il proprio accordo con il club lagunare fino al 30 giugno 2030, con un’opzione per un’ulteriore stagione a favore della società.

Il comunicato del Venezia: rinnovo fino al 2030 con opzione

Attraverso un comunicato stampa e un post sui propri canali social, ilha ufficializzato l'estensione contrattuale di, comunicando: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante John Yeboah, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al".

Proseguendo, il club arancioneroverde ha ripercorso l'approdo dell'ecuadoriano nel capoluogo veneto, scrivendo: "Arrivato in laguna nella stagione 2024/25, Yeboah, classe 2000, ha collezionato finora 76 presenze ufficiali con il Venezia FC, realizzando 15 gol e fornendo 13 assist".

Il Venezia punta su John Yeboah

Ilha poi terminato la nota ufficiale, sottolinenando l'impatto del giocatore tra le fila della squadra lagunare: "Nella stagione 2025/26, il suo contributo è stato determinante nel percorso che ha portato il Venezia FC allain Serie A: tra campionato e Coppa Italia,ha chiuso la stagione con 12 gol e 11 assist, confermandosi tra i protagonisti della squadra nel corso della stagione".

VENEZIA, ITALIA - 19 SETTEMBRE: John Yeboah del Venezia FC durante la Serie A match tra Venezia FC e SS Lazio allo Stadio Pier Luigi Penzo il 19 settembre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

La firma fino al 203o, con un opzione di rinnovo per un'altra stagione, manda quindi un messaggio chiarissimo: il Venezia vuole continuare a puntare su John Yeboah. Dopo aver contribuito alla promozione, l'attaccante ecuadoriano con cittadinanza tedesca (già in gol contro il Frosinone), avrà così l'opportunità di confermarsi anche nella massima categoria del calcio nostrano, nella speranza di diventare uno dei punti di riferimento del progetto e far sognare i tifosi arancioneroverdi.