Francesco Caputo torna a casa, ma questa volta non lo farà portando gol ed emozioni ai tifosi. L’ex attaccante dell’Empoli è infatti entrato ufficialmente nello staff del settore giovanile toscano con il ruolo di collaboratore tecnico dedicato ai reparti offensivi di Primavera, Under-17, Under-16 e Under-15. Il settore giovanile rappresenta da anni uno dei punti centrali del progetto dell’Empoli. Il vivaio azzurro comprende oggi le formazioni dalla Primavera fino all’Under-8, con il Monteboro Training Center come centro di riferimento per la crescita dei giovani.

Empoli: il comunicato su Caputo, i suoi numeri da giocatore e l'importanza del vivaio azzurro

Ciccio Caputo arrivò in Toscana nell’agosto 2017, proveniente dal Bari, e fu subito protagonista nella stagione della promozione in Serie A, trascinando gli azzurri alla conquista della Serie B 2017-2018 chiudendo la stagione da capocannoniere con 26 gol e 7 assist in 41 partite. L’anno successivo si confermò anche in Serie A, realizzando 16 reti in 38 presenze. Dopo l’esperienza con l’Empoli, Caputo proseguì la propria carriera tra Sassuolo e Sampdoria, facendo anche il proprio esordio con la Nazionale, prima di fare ritorno in azzurro nel gennaio 2023. Complessivamente, nelle due esperienze con il club toscano, ha raccolto 119 presenze e 51 gol.

EMPOLI, ITALY - MARCH 17: Francesco Caputo of Empoli FC celebrates after scoring a goal during the Serie A match between Empoli and Frosinone Calcio at Stadio Carlo Castellani on March 17, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Ecco il comunicato del club: "Empoli Football Club comunica che Francesco Caputo entra a far parte dello staff del Settore Giovanile azzurro con il ruolo di collaboratore tecnico dedicato ai reparti offensivi delle formazioni Primavera, Under 17, Under 16 ed Under 15".

Caricamento post Instagram...

La stagioneha confermato la centralità del vivaio nel progetto del club, alla quale l'ex attaccante dovrà dare tutta la sua esperienza: l’ha infatti conquistato lo, mentre la Primavera ha vinto il campionato di, tornando così in. Inoltre, anche l’. Un settore giovanile di successo, che nel corso degli anni ha visto passare numerosi calciatori poi arrivati ai massimi livelli, tra cui

Il modello dell’Empoli infatti punta soprattutto sulla formazione e sulla possibilità di accompagnare i ragazzi fino alla prima squadra. È lo stesso obiettivo ribadito da Lorenzo Tonelli, ex difensore e tecnico dell’Under-17, secondo cui la priorità è "formare giocatori e riuscire a portarli in prima squadra".