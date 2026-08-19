Cambia DAZN e il format dedicato al VAR, agli arbitri e alle loro decisioni è stato sospeso, rimangono però degli audio ancora irreperibili.

Luigi Mereu
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Open VAR non compare nel nuovo palinsesto di DAZN per la stagione 2026-2027 e quindi, dopo 3 anni, il programma dedicato alle decisioni arbitrali e ai dialoghi tra direttori di gara e sala VAR sembra essere arrivato alla sua fine. La piattaforma ha presentato la propria programmazione in vista della nuova stagione di Serie A, ma tra i contenuti annunciati non figura il format realizzato in collaborazione con FIGC e AIA. Nato nel 2023, Open VAR aveva rappresentato una delle principali novità nel racconto televisivo dell'arbitraggio italiano, con il pubblico che per la prima volta aveva potuto ascoltare gli audio delle conversazioni tra arbitro e VAR durante gli episodi più controversi, accompagnati dalle spiegazioni dei vertici arbitrali.

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Addio Open VAR? Il mistero sugli audio degli arbitri

Già nei mesi scorsi erano emersi dubbi sul futuro del programma. A marzo, l'allora presidente della FIGC Gabriele Gravina aveva annunciato una riflessione insieme all'AIA sui pro e contro di Open VAR, sostenendo che un'iniziativa nata per aumentare la trasparenza rischiasse di trasformarsi in uno strumento di strumentalizzazione delle decisioni arbitrali.

Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga
FRIBURGO IN BRISGOVIA, GERMANIA - 04 APRILE: Il logo del servizio di streaming sportivo DAZN mostrato su un microfono prima della partita di Bundesliga tra SC Freiburg e FC Bayern München all'Europa-Park Stadion il 04 aprile 2026 a Friburgo in Brisgovia, Germania. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)
Successivamente, anche l'inchiesta che ha coinvolto il mondo arbitrale aveva aggiunto ulteriori interrogativi sul futuro della trasmissione. Nelle intercettazioni finite agli atti erano infatti emerse conversazioni riguardanti anche la scelta degli episodi destinati a essere mostrati all'interno di Open VAR. La fine del programma però non significa necessariamente che i colloqui tra arbitro e sala VAR non saranno più pubblicati, ma al momento non è stato annunciato un format alternativo né è stato indicato un nuovo canale attraverso cui il pubblico potrà continuare ad ascoltarli con regolarità.

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A pochi giorni dall'inizio della Serie A, dunque, rimane un punto interrogativo sulla trasparenza arbitrale. Open VAR potrebbe essere arrivato davvero alla fine, ma resta da capire se con lui terminerà anche la pubblicazione degli audio o se FIGC e AIA decideranno di trovare una nuova formula per continuare a essere trasparenti con il pubblico.

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