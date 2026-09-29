Daniele Orsato ribadisce la bontà delle linee guida arbitrali impostate ad inizio della stagione e annuncia una novità che farà discutere: Marco Guida tornerà ad arbitrare il Napoli. Il designatore arbitrale ha parlato nel corso di un incontro con i media presso l’International Broadcast Centre di Lissone.

Il designatore Daniele Orsato sul VAR: «Non l'ho mai odiato, ma si era arrivati al punto che non era più calcio. Avanti con questa linea fino a fine stagione. Guida tornerà ad arbitrare il Napoli» https://t.co/zqm2OjPxcP — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) September 29, 2026

Orsato convinto della bontà delle sue linee guida

Va spedito per la sua strada Daniele Orsato, sempre più convinto delle linee guida da lui impostate per gli arbitri all'inizio di questo campionato. Linee guida che hanno ottenuto ottimi risultati favorendo la. Orsato, prima di tutto, ha voluto chiarire la filosofia dietro alle sue idee e proposte: "Non ho mai odiato il VAR. Non è mai passato in testa a nessuno di non usarlo, oppure di non fischiare dei falli. Ma si era arrivato al punto che quello". E questa linea non è destinata a cambiare: "Fino alla fine di maggio si andrà avanti così. Non posso destabilizzare i miei ragazzi cambiando linea ogni settimana".

Il principio, dunque, rimane quello visto nelle prime giornate di Serie A: "Utilizzare la tecnologia come supporto alla decisione del direttore di gara, evitando che essa si sostituisca interamente all'uomo. Non esiste un protocollo Orsato ma gli arbitri devono tornare a decidere, devono avere il coraggio di farlo. E per crescere bisogna anche sbagliare".

ROMA, ITALIA - 26 APRILE: L'arbitro Daniele Orsato reagisce durante la partita di Serie A tra SS Lazio e AC Milan allo Stadio Olimpico il 26 aprile 2021 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Orsato, inoltre, ha annunciato anche una altra significativa novità: Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, tornerà ad arbitrare le partite del Napoli. La scelta era stata di Guida stesso che aveva confessato, a radio CRC, di aver preso questa decisione per il benessere della sua famiglia. Guida, con moglie e figli, abita infatti in Campania. "Pensare di sbagliare ad assegnare un rigore e poi non poter uscire di casa per due giorni non mi fa sentire sereno", aveva detto il fischietto campano. Al contrario, invece, di Fabio Maresca della sezione di Napoli: "La mia idea è che un arbitro della stessa sezione di una squadra può diventare un problema: meglio evitare", ha spiegato il designatore.