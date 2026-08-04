"Un nome una garanzia". O meglio in questo caso, "tale padre, tale figlio". Il Perugia cambia proprietà ma il nome è sempre lo stesso: lo storico Gaucci. Questa volta a prendersi la scena è Alessandro, il figlio dell'indimenticabile patron Luciano. Dopo la breve parentesi in Argentina, il club umbro è passato all'agenzia ArenaCuri srl, gestita proprio da Alessandro Gaucci. Un nuovo corso che si è aperto con un vecchio gesto che ha subito richiamato i metodi del passato. A farne le spese, questa volta, è stato Giovanni Tedesco.

Perugia, tale padre tale figlio: Alessandro Gaucci esonera Tedesco alla "vecchia maniera"

Quando un'abitudine va avanti per tanti anni diventa poi quasi impossibile cambiarla. Ebbene, sembra proprio che questa sia l'intenzione di Alessandro. Il figlio del famoso patronha da poco tempo preso in mano il Perugia e, come suo padre, ha "ereditato" il famoso istinto di mangia-allenatore. Nuova dirigenza, vecchie abitudini. Nel vero senso della parola. A testimoniarlo è stata la nuova "vittima" del metodo Gaucci, ovvero l'allenatore GiovanniL'ormai ex tecnico dei Grifoni ha reso nota la propria uscita di scena lamentando di. Un modo brusco e impersonale di chiudere il rapporto, che tutti a Perugia conoscono e che, non a caso, hanno letto come il primo atto in puro "stile Gaucci". L’accordo per l'avvento della famiglia Gaucci a capo del Perugia Calcio è stato formalizzato nella giornata di ieri 3 agosto 2026 dopo un lungo confronto nello studio legale.

Fonti locali riportano che il gruppo ha deciso di accollarsi i debiti, versando un corrispettivo all'uscente ex patron argentino Javier Faroni. Il direttore generale Hernan Garcia Borras resterà invece responsabile giuridico per un periodo di transizione, ma le decisioni operative passeranno attraverso Alessandro Gaucci che in questo nuovo corso ricopre un ruolo di primo piano, ovvero direttore sportivo, ma in vista c'è una possibile nomina di presidente. Un ruolo di primo piano che il figlio di Luciano ha già reso noto in prima persona. La nuova era Gaucci è cominciata.