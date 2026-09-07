Dopo la grande paura in Juve Stabia-Pisa, il bulgaro rompe il silenzio sui social e aggiorna

Antonino Paradino
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Fortunatamente solo un brutto spavento. Rosen Bozhinov, difensore bulgaro del Pisa, ha voluto parlare personalmente a tifosi e appassionati dopo il malore accusato durante Juve Stabia-Pisa, ringraziando tutte le persone che gli sono state vicine in ore decisamente complicate.

Una crisi di idratazione

Riavvolgiamo il nastro. Al 40' minuto della sfida valevole per la terza giornata di Serie B, giocata domenica alle ore 15.00, tra Juve Stabia e Pisa, il difensore bulgaro nerazzurro ha accusato un malore accasciandosi al suolo dello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Rosen Bozhinov, Pisa
PISA, ITALIA - 31 GENNAIO: Rosen Bozhinov del Pisa Sporting Club in azione durante la partita di Serie A tra Pisa SC e US Sassuolo Calcio all'Arena Garibaldi il 31 gennaio 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Rosen Bozhinov, Pisa

Tempestivo l'intervento dello staff medico, il quale ha immediatamente soccorso Bozhinov, trasportato pochi minuti dopo in ospedale tra l'ansia e la paura di compagni e tifosi. Una volta arrivato nella struttura, le condizioni del giocatore sono drasticamente migliorate e la causa del malore, nelle ore successive, verrà giustificata da una crisi di disidratazione. L'episodio ha inevitabilmente aperto il dibattito sulla scelta della Lega di far giocare il match alle ore 15:00, sotto il sole cocente di Castellamare di Stabia.

Il messaggio di Bozhinov

Ad aggiornare sulle sue condizioni, ci ha pensato lo stesso Bozhinov attraverso un lungo messaggio sui propri canali social. Il difensore bulgaro ha scritto: "Ieri è stato uno di quei momenti che ti fanno fermare un attimo e capire quanto tutto sia fragile. Sono sceso in campo, come sempre, con la voglia di combattere, di dare il massimo e di aiutare la squadra. Ma questa volta il mio corpo mi ha detto stop. Per cui molti si sono spaventati, ed è per questo che voglio dirvelo personalmente: sto bene".
Caricamento post Instagram...
All'interno del post su Instagram, il calciatore del club toscano ha poi ringraziato chi è stato al suo fianco in queste ore difficili affermando: "Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini in quel momento: i miei compagni di squadra, l'allenatore, lo staff medico, la mia famiglia e ogni singola persona che mi ha scritto o mi chiamato. Il calcio mi ha insegnato a cadere e a rialzarmi. Ieri sono caduto in un modo che non dimenticherò mai. Ma la cosa più importante è che mi rialzerò. Ora penso alla guarigione e a tornare più forte di prima. Non so esattamente quando succederà, ma so una cosa: non mi arrenderò. Grazie per tutto l’amore e il supporto. Significa più di quanto possa esprimere una parola".

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