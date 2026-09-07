Fortunatamente solo un brutto spavento. Rosen Bozhinov, difensore bulgaro del Pisa, ha voluto parlare personalmente a tifosi e appassionati dopo il malore accusato durante Juve Stabia-Pisa, ringraziando tutte le persone che gli sono state vicine in ore decisamente complicate.

Una crisi di idratazione

Riavvolgiamo il nastro. Al 40' minuto della sfida valevole per la terza giornata di Serie B , giocata domenica alle ore 15.00, tra, il difensore bulgaro nerazzurro ha accusato un malore accasciandosi al suolo dello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

PISA, ITALIA - 31 GENNAIO: Rosen Bozhinov del Pisa Sporting Club in azione durante la partita di Serie A tra Pisa SC e US Sassuolo Calcio all'Arena Garibaldi il 31 gennaio 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Tempestivo l'intervento dello staff medico, il quale ha immediatamente soccorso Bozhinov, trasportato pochi minuti dopo in ospedale tra l'ansia e la paura di compagni e tifosi. Una volta arrivato nella struttura, le condizioni del giocatore sono drasticamente migliorate e la causa del malore, nelle ore successive, verrà giustificata da una crisi di disidratazione. L'episodio ha inevitabilmente aperto il dibattito sulla scelta della Lega di far giocare il match alle ore 15:00, sotto il sole cocente di Castellamare di Stabia.

Il messaggio di Bozhinov

Ad aggiornare sulle sue condizioni, ci ha pensato lo stesso Bozhinov attraverso un lungo messaggio sui propri canali social. Il difensore bulgaro ha scritto: "Ieri è stato uno di quei momenti che ti fanno fermare un attimo e capire quanto tutto sia fragile. Sono sceso in campo, come sempre, con la voglia di combattere, di dare il massimo e di aiutare la squadra. Ma questa volta il mio corpo mi ha detto stop. Per cui molti si sono spaventati, ed è per questo che voglio dirvelo personalmente: sto bene".

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