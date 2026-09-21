Oggi i test tossicologici lo hanno scagionato dall'uso di sostanze stupefacenti.
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Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, a margine dell'incontro AIA e club di Serie A ha parlato di quanto accaduto al centravanti dei sardi, Daniel Maldini coinvolto in un incidente a Milano la scorsa settimana.
Le parole di Fabio Pisacane in difesa di Daniel MaldiniDaniel Maldini, ex Milan e figlio di Paolo, è finito nell'occhio del ciclone perché lunedì scorso, alle prime luci della mattina, ha provocato un incidente stradale per le strade di Milano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte ben sei persone. Il centravanti, condotto in ospedale, risultò positivo all'alcol test e al pre-test per le sostanze stupefacenti. La polizia gli ha quindi sequestrato la patente e ha ordinato l'esecuzione degli esami tossicologici. I cui esiti, sono giunti e sono stati resi noti questa mattina: hanno dato esito negativo. Le analisi, effettuate dal Niguarda di Milano, hanno evidenziato valori "al di sotto del limite di cut off" alle sostanze stupefacenti come riferito dall'Ansa.
Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha voluto difendere il suo giocatore che, finora, ha segnato tre reti nelle prime cinque giornate di campionato. Lo ha fatto rispondendo ad alcune domande a margine tra AIA e i club della Serie A: "Mi fido di lui perchè possiede dei valori importanti. E non ho neanche dovuto dirgli chissà cosa: lui stesso mi ha detto come stavano le cose, cosa era successo e quale era il suo stato d'animo". L'allenatore dei sardi, inoltre, ha voluto, con vena anche polemica, commentare l'esposizione mediatica a cui è stato sottoposto Maldini. "Mi dispiace per quello che è successo dal punto di vista mediatico. Avrei voluto vedere cosa sarebbe successo se si fosse chiamato Pisacane e non Maldini".
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