Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, a margine dell'incontro AIA e club di Serie A ha parlato di quanto accaduto al centravanti dei sardi, Daniel Maldini coinvolto in un incidente a Milano la scorsa settimana.

Le parole di Fabio Pisacane in difesa di Daniel Maldini

ex, è finito nell'occhio del ciclone perché lunedì scorso, alle prime luci della mattina, ha provocato unper le strade di Milano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte ben sei persone. Il centravanti, condotto in ospedale, risultòe al pre-test per le sostanze stupefacenti. La polizia gli ha quindi sequestrato la patente e ha ordinato l'esecuzione degli esami tossicologici. I cui esiti, sono giunti e sono stati resi noti questa mattina: hanno dato esito. Le analisi, effettuate dal Niguarda di Milano, hanno evidenziato valori "al di sotto del limite di cut off" alle sostanze stupefacenti come riferito dall'Ansa.

PARMA, ITALIA - 22 AGOSTO: Daniel Maldini del Cagliari Calcio compete per la palla con Enrico Delprato del Parma Calcio 1913 durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Cagliari Calcio allo Stadio Ennio Tardini il 22 agosto 2026 a Parma, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha voluto difendere il suo giocatore che, finora, ha segnato tre reti nelle prime cinque giornate di campionato. Lo ha fatto rispondendo ad alcune domande a margine tra AIA e i club della Serie A: "Mi fido di lui perchè possiede dei valori importanti. E non ho neanche dovuto dirgli chissà cosa: lui stesso mi ha detto come stavano le cose, cosa era successo e quale era il suo stato d'animo". L'allenatore dei sardi, inoltre, ha voluto, con vena anche polemica, commentare l'esposizione mediatica a cui è stato sottoposto Maldini. "Mi dispiace per quello che è successo dal punto di vista mediatico. Avrei voluto vedere cosa sarebbe successo se si fosse chiamato Pisacane e non Maldini".

.@CagliariCalcio, Pisacane: “Maldini? Se si fosse chiamato ‘Pisacane’ avrei voluto vedere cosa sarebbe successo” pic.twitter.com/RU98mW6zge — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 21, 2026

Infine, il tecnico ha speso anche alcune parole sul buon momento della sua squadra: "Non penso sia cambiato qualcosa. Gli obiettivi non si riscrivono a settembre. Ma è anche giusto che il calcio sia dei tifosi e che essi possano gioire, sognare e che siano felici. Siamo consapevoli di dover lottare, il cammino sarà tortuoso e complesso ma possiamo toglierci delle soddisfazioni".