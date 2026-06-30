L'agenzia ANSA diffonde i dettagli dell'udienza preliminare riguardante le presunte plusvalenze fittizie generate sull'asse Udine-Torino. L'inchiesta verte sui bilanci societari e sulle manovre finanziarie legate alla compravendita dei calciatori per sistemare i conti del club. In questo preciso contesto, la Procura di Udine chiede due anni di reclusione per il presidente dell'Udinese, Franco Soldati e per il vicepresidente Stefano Campoccia. I magistrati richiedono inoltre una pesantissima ammenda da 500mila euro direttamente contro la società friulana. L'inchiesta scuote profondamente i vertici del calcio italiano, poiché Campoccia siede tuttora nel Consiglio federale della FIGC in quota Serie A, organismo dove i club lo hanno appena riconfermato insieme a Giuseppe Marotta e Giorgio Chiellini. I pubblici ministeri avanzano queste durissime istanze nel corso dell'udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Udine, accendendo i riflettori sulla passata gestione finanziaria della società bianconera.

Il meccanismo del caso Mandragora

Le pesanti accuse dei magistrati ruotano interamente attorno al trasferimento del centrocampista Rolando. Nel 2018 lacedette il cartellino del giocatore all'Udinese, inserendo nel contratto una teorica opzione didadi euro. Gli inquirenti smascherano però il reale accordo tra le due, scoprendo unirrevocabile dia favore del club torinese. Il calciatore compì effettivamente il percorso, tornando alladue anni dopo. Secondo la ricostruzione della, questo stratagemma contabile generò unafittizia di oltredi euro nelle casse dei friulani, consentendo inoltre l'evasione di oltreeuro di tasse relative all'Ires.

Parma, ITALIA - 26 GENNAIO: Rolando Mandragora dell'Udinese Calcio mostra il suo deiezione durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Udinese Calcio allo Stadio Ennio Tardini il 26 gennaio 2020 a Parma, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

I reati contestati e la linea della difesa

Plusvalenze, chiesti 2 anni per i dirigenti dell'Udinese sul caso Mandragora. Trattativa con la Juventus, sollecitata anche una sanzione di mezzo milione #ANSA https://t.co/XCPuVGsL85 — Ansa Friuli V.Giulia (@Ansa_Fvg) June 30, 2026

contestano formalmente ai due massimie al club i reati diinsociale, dichiarazioneed evasione. La difesa direspinge categoricamente ogni addebito e chiede l'immediata assoluzione perché il fatto non sussiste. Ilper l'udienza preliminare fisserà la prossima tappa del processo per il prossimo. In quella data l'aula discuterà approfonditamente le posizioni di Franco, emettendo la sentenza definitiva che chiuderà questo primo e tormentato capitolo giudiziario.