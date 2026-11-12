A Ravenna è tutto pronto per il D-Day. E no, non stiamo parlando del celebre sbarco in Normandia, ma del giorno del ritorno in campo del leggendario Ronaldinho. Un ritorno all'età di 46 anni tanto grande, quanto costoso. Sì, perché per vedere l'icona brasiliana tornare a calcare il terreno di gioco di una partita di un campionato professionistico come la Serie C, non solo è stata allestita una tribuna in suo onore, ma i prezzi dei biglietti possono arrivare a costare fino a 150 euro ciascuno.

La tribuna R10: Ronaldinho is back!

Domenica 15 novembre, le luci dello stadio Bruno Benelli si accenderanno per il derby romagnolo tra Ravenna . Un derby della Ravegnana, come viene chiamato da quelle parti, che, oltre a essere passionalmente molto sentito e sportivamente delicato poiché i giallorossi scenderanno sul campo di casa per difendere l'attuale secondo posto nella classifica del Girone B di, vivrà anche l'attesissimo ritorno in campo dialla veneranda età di 46 anni.

Un'evento dentro la sfida, che ha portato la società del Ravenna ad allestire la R10, ovvero una tribuna provvisoria di circa 1800 posti che permetterà a tifosi e appassionati di vivere l'esperienza dell'esordio con la maglia del Ravenna del vincitore del Pallone d'Oro 2005, visto che gli altri settori dello stadio sono praticamente già andati sold-out.

Biglietti fino a 150 euro e possibili accordi con piattaforme estere

Il listino dei prezzi, però, ha inevitabilmente attirato molta attenzione. Difatti, se per la curva o la tribuna inferiore serviranno rispettivamente 30 e 60 euro (senza calcolare tutte le eccezioni del caso tra under e over) per assistere al ritorno in campo di Ronaldinho, in tribuna laterale e nella sopracitata R10 sarà necessario sborsare rispettivamente 120 e ben 150 euro. Cifre che, aggiungendo la scelta della società di non render validi gli abbonamenti stagionali per questa gara, stanno inevitabilmente facendo discutere sostenitori e appassionati.

LONDRA, INGHILTERRA - 31 MAGGIO: Il calciatore brasiliano Ronaldinho fa un'apparizione a sorpresa al Powerleague di Shepherd's Bush in occasione del lancio del "Mad Brilliance Boot Pack" presso il NikeTown, il 31 maggio 2024 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Charlie Crowhurst/Getty Images per Nike)

L'evento, infine, potrebbe andare in onda non solo in Italia ma, attraverso possibili accordi con canali e piattaforme streaming internazionali come Cina, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Stati Uniti, il debutto di Dinho in Serie C potrebbe esser visto anche su scala mondiale, rendendo questo appuntamento una vetrina mediatica senza precedenti per il club giallorosso e per l'intera città. Un'operazione che unisce il fascino intramontabile del campione brasiliano a una strategia di visibilità globale, pronta a proiettare il nome del Ravenna ben oltre i confini nazionali.