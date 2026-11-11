Robert Sanchez ha perso il controllo della sua Ferrari 488 Challenge Evo, dal valore di circa 300mila euro, durante una sessione in pista al Nürburgring, in Germania, finendo contro le barriere del circuito. Il portiere spagnolo del Como, in prestito dal Chelsea, è per fortuna uscito illeso dall'incidente. L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio durante una giornata dedicata alla guida in pista organizzata da Circuit Days. Secondo quanto riportato dal The Sun, Sanchez stava affrontando una curva a circa 110 km/h quando ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro le protezioni, distruggendo la parte anteriore del costoso veicolo.

Sanchez illeso dopo l'incidente in Ferrari: il racconto di un testimone

Nonostante i danni riportati dalla vettura, Sanchez è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo. Secondo il racconto di un testimone presente sul posto, il portiere avrebbe persinoinsieme agli amici che si trovavano con lui in pista.

MILANO, ITALIA - 8 NOVEMBRE: Robert Sanchez del Como 1907 reagisce dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Como 1907 allo Stadio Giuseppe Meazza l'8 novembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

La giornata era stata organizzata da Circuit Days, società che propone sessioni di guida aperte al pubblico su alcuni dei circuiti più conosciuti d'Europa, tra cui il Nürburgring. Questo circuito è tra i più celebri e impegnativi al mondo, soprannominato non a caso "Inferno Verde". Il tracciato tedesco si estende per circa 21 chilometri, presenta 73 curve e oltre 300 metri di dislivello, caratteristiche che lo rendono particolarmente insidioso anche per i piloti più esperti.

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Si tratta di una curva sopraelevata che si estende per oltre 180 gradi e lui ha chiaramente accelerato troppo, finendo dritto contro le barriere.

La parte anteriore della sua Ferrari è stata completamente distrutta e i pezzi sono stati sparsi su tutta la pista".

Un testimone ha raccontato l'accaduto, spiegando la dinamica dell'incidente: ". La pista è stata immediatamente fermata con la