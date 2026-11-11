Il portiere del Como è rimasto illeso dopo un violento schianto in pista
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Robert Sanchez ha perso il controllo della sua Ferrari 488 Challenge Evo, dal valore di circa 300mila euro, durante una sessione in pista al Nürburgring, in Germania, finendo contro le barriere del circuito. Il portiere spagnolo del Como, in prestito dal Chelsea, è per fortuna uscito illeso dall'incidente. L'incidente è avvenuto lunedì pomeriggio durante una giornata dedicata alla guida in pista organizzata da Circuit Days. Secondo quanto riportato dal The Sun, Sanchez stava affrontando una curva a circa 110 km/h quando ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro le protezioni, distruggendo la parte anteriore del costoso veicolo.
Sanchez illeso dopo l'incidente in Ferrari: il racconto di un testimoneNonostante i danni riportati dalla vettura, Sanchez è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo senza conseguenze fisiche. Secondo il racconto di un testimone presente sul posto, il portiere avrebbe persino aiutato a raccogliere alcuni pezzi della propria automobile insieme agli amici che si trovavano con lui in pista.
La giornata era stata organizzata da Circuit Days, società che propone sessioni di guida aperte al pubblico su alcuni dei circuiti più conosciuti d'Europa, tra cui il Nürburgring. Questo circuito è tra i più celebri e impegnativi al mondo, soprannominato non a caso "Inferno Verde". Il tracciato tedesco si estende per circa 21 chilometri, presenta 73 curve e oltre 300 metri di dislivello, caratteristiche che lo rendono particolarmente insidioso anche per i piloti più esperti.
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