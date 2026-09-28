Un giorno storico: la conferenza dei servizi ha dato il via libera alla costruzione del nuovo stadio della Roma, che sorgerà a Pietralata. Adesso, la società potrà stilare il progetto esecutivo vero e proprio.

Arriva l'ok ufficiale per il nuovo stadio della Roma

La conferenza dei servizi ha dato il suo ok, poi firmato dal commissario straordinario del governo, l’ingegnere Massimo Sessa. Il sindaco di, Roberto, in qualità di subcommissario, ha controfirmato l’autorizzazione unica, che sarà immediatamente efficace. Questo è un passaggio fondamentale per i progetti della società giallorossa. Adesso, si dovrà redigere ilvero e proprio: in esso dovranno essere presenti le indicazioni e e le prescrizioni contenute nella relazione finale della conferenza dei servizi. Allo stesso tempo, spetta al Comune di Roma indire la manifestazione di interesse per la concessione dell'area.Esprime grande soddisfazione il sindaco, Gualtieri, che ha commentato così: "Ci sono tutte le condizioni per cui tutto si svolga in". Per quanto riguarda le tempistiche, il primo cittadino ha confermato l'intenzione di far avviare i cantieri a. L'obiettivo finale, infatti, è quello di proporre il nuovo impianto per gli. Lo stesso Sessa ha anche invitato il Comune ad adottare delle garanzie per far sì che i lavori vengano terminati in tempo per l'importante manifestazione.

ROMA, ITALIA - 5 OTTOBRE: Una bandiera dell'AS Roma viene sventolata all'interno dello stadio prima della partita di UEFA Europa League tra AS Roma e Servette FC allo Stadio Olimpico il 5 ottobre 2023 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Le parole del ministro Abodi

Ne ha parlato, con grande soddisfazione, anche il Ministro dello Sport, Andrea: "Abbiamo mandato un segnale chiaro e forte di cosa siamo capaci di fare quando abbiamo degli strumenti che ci vengono messi a disposizione.. Questo è un progetto di grande importanza: ha un valore simbolico ma anche pratico". Il ministro, inoltre, spera che questo possa rappresentare uno stimolo per gli altri progetti infrastrutturali in via di sviluppo e approvazione in tutta Italia.

Ha poi anche lasciato il suo pensiero a riguardo della candidatura ad Euro 2032: "Questo è un atto che testimonia il grande lavoro che stiamo facendo in questa e in altre tredici città. C'è una competizione e sarà la UEFA a decidere, ma noi abbiamo già ottenuto un grandissimo risultato". Nel chiudere il suo commento, Abodi ha anche avuto un pensiero per due storici presidenti della Roma, Dino Viola e Franco Sensi: "Oggi è anche la loro giornata. Sarebbero soddisfatti. Questo era anche il loro impegno: all'epoca, però, non trovarono la stessa disponibilità e gli stessi strumenti che abbiamo ora".