Il Mapei Stadium è tirato a lucido e pronto per ospitare la Coppa Italia. Prima partita ufficiale in casa per i neroverdi che affrontano il Cesena in un derby emiliano-romagnolo che ci propone due squadre in difficoltà di risultati e rendimento. Il Sassuolo di Alberto Aquilani arriva da favorito al match in programma; soprattutto dopo la brillante stagione scorsa. Le amichevoli hanno però evidenziato alcune lacune difensive e uno score di 1 vittoria, 1 pareggio e ben 3 sconfitte; l'ultima contro l'FC Augusta per 3-0.

Il Cesena del debuttante Alino Diamanti invece si affaccia con fiducia alla sfida. Ottimo l'inizio per il fantasista sulla panchina dei bianconeri: 3 vittorie in 4 partite con una difesa stabile, 0 gol subiti e un attacco che rispecchia molto ciò che vuole il mister: talento e spensieratezza.

I precedenti tra le due squadre: derby a senso unico?

Le formazioni di Sassuolo-Cesena

I precedenti tra queste due squadre ci parlano di unoccasioni in cui si sono incontrati i due club, 1 pareggio ed, dimostrando quanto le partite ad eliminazione diretta possano essere un'incognita e riservare sorprese.Muric; Cinquegrano, Odenthal, Macchioni, Doig; Lipani, Matic; Volpato, Adzic, Laurienté; Pinamonti.Aquilani.

Cesena (4-3-3): Fontana; Frabotta, Zaro, Natta, Ciofi; Guidi, Arrigoni, Pagano; Olivieri, Casadei, Caprini. Allenatore: Diamanti.

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Sassuolo-Cesena: che partita aspettarci e i pronostici di DDD

I precedenti ci parlano di una partita a senso unico; mapotrebbe sovvertire il pronostico. La stagione è iniziata diversamente per le due squadre, il Cesena sfavorita secondo i bookmakers conpotrebbe regalare la prima sorpresa di questa Coppa Italia 2026 eliminandoIl segno X si piazza nel mezzo con

Secondo la nostra redazione questa partita potrebbe regalare spettacolo e qualche colpo di scena. Aquilani e Diamanti due amici alle prime esperienze e con voglia di fare bene.