Sassuolo-Cesena il Mapei Stadium è pronto a ospitare il derby emiliano-romagnolo in Coppa Italia: come arrivano le due squadre alla partita
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Il Mapei Stadium è tirato a lucido e pronto per ospitare la Coppa Italia. Prima partita ufficiale in casa per i neroverdi che affrontano il Cesena in un derby emiliano-romagnolo che ci propone due squadre in difficoltà di risultati e rendimento. Il Sassuolo di Alberto Aquilani arriva da favorito al match in programma; soprattutto dopo la brillante stagione scorsa. Le amichevoli hanno però evidenziato alcune lacune difensive e uno score di 1 vittoria, 1 pareggio e ben 3 sconfitte; l'ultima contro l'FC Augusta per 3-0.
Il Cesena del debuttante Alino Diamanti invece si affaccia con fiducia alla sfida. Ottimo l'inizio per il fantasista sulla panchina dei bianconeri: 3 vittorie in 4 partite con una difesa stabile, 0 gol subiti e un attacco che rispecchia molto ciò che vuole il mister: talento e spensieratezza.
I precedenti tra le due squadre: derby a senso unico?I precedenti tra queste due squadre ci parlano di un Sassuolo strafavorito: 3 le vittorie nelle ultime 5 occasioni in cui si sono incontrati i due club, 1 pareggio ed 1 sola vittoria per il Cesena per 2-1 proprio in Coppa Italia, dimostrando quanto le partite ad eliminazione diretta possano essere un'incognita e riservare sorprese.
Le formazioni di Sassuolo-CesenaSassuolo (4-2-3-1): Muric; Cinquegrano, Odenthal, Macchioni, Doig; Lipani, Matic; Volpato, Adzic, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Aquilani.
Cesena (4-3-3): Fontana; Frabotta, Zaro, Natta, Ciofi; Guidi, Arrigoni, Pagano; Olivieri, Casadei, Caprini. Allenatore: Diamanti.
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Sassuolo-Cesena: che partita aspettarci e i pronostici di DDDI precedenti ci parlano di una partita a senso unico; ma la "sana follia" di Alino Diamanti potrebbe sovvertire il pronostico. La stagione è iniziata diversamente per le due squadre, il Cesena sfavorita secondo i bookmakers con quota a 5,75 potrebbe regalare la prima sorpresa di questa Coppa Italia 2026 eliminando il Sassuolo, favorito dei pronostici con 1,48. Il segno X si piazza nel mezzo con quota a 4,50.
Secondo la nostra redazione questa partita potrebbe regalare spettacolo e qualche colpo di scena. Aquilani e Diamanti due amici alle prime esperienze e con voglia di fare bene.
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