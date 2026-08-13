Per 11 anni nel club di Reggio Emilia, Fabris ritorna al Sassuolo con il ruolo di direttore generale

Andrea Cauzio
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Il Sassuolo ha l'erede di Giovanni Carnevali. Tramite una nota sul proprio sito ufficiale infatti il Sassuolo annuncia il ritorno di Andrea Fabris in neroverde. Per lui 11 le stagioni passate con il club degli Squinzi prima dell'esperienza all'Atalanta per le scorse due stagioni.

Nei precedenti anni al Sassuolo, Fabris aveva ricoperto il ruolo di segretario generale e poi come direttore organizzativo. Nel suo percorso professionale calcistico ci sono anche quindici anni al Vicenza, dove ha ricoperto diversi ruoli.

Il comunicato ufficiale e l'annuncio di Andrea Fabris

Le prime parole di Fabris: “Inizio un nuovo percorso come Direttore Generale del Club. È un ritorno in un luogo che conosco bene, a cui sono profondamente legato e dove ho già avuto l’onore di lavorare. Ringrazio di cuore la Famiglia Squinzi per la fiducia e per questa nuova opportunità. A Sassuolo abbiamo già costruito tanto insieme e ora vogliamo costruire ancora, con lavoro, umiltà e attaccamento a questi colori. Cercherò di dare sempre il massimo per contribuire a quanto di eccezionale la proprietà e tutte le persone che hanno lavorato e lavorano per il Sassuolo hanno già realizzato”.
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Como 1907 v Atalanta BC - Serie A
COMO, ITALIA - 25 GENNAIO: Andrea Fabris, direttore generale aziendale dell'Atalant BC, assiste alla partita di Serie A tra Como 1907 e Atalanta BC allo Stadio G. Sinigaglia il 25 gennaio 2025 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Questo ritorno rientra nell'ambito del riassetto organizzativo della società. La nota riporta inoltre che la Dr.ssa Veronica Squinzi manterrà la carica di Amministratore Delegato del Club neroverde.

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"Siamo davvero felici di dare il bentornato ad Andrea. Torna a casa, in una società che conosce bene e di cui ha fatto parte per tanti anni. La sua esperienza e la sua competenza saranno fondamentali in questa nuova fase del nostro Club.” Queste le parole dell'amministratore delegato che insieme al presidente Carlo Rossi e tutto l'organigramma amministrativo augurano un buon lavoro all'avvocato Fabris.

Fabris ritorna con ancora più esperienza dopo due stagioni che hanno segnato il cambiamento anche all'Atalanta e con la volontà di continuare a svolgere il proprio lavoro in maniera duratura e professionale.

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