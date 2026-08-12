Dal Bologna al Sassuolo: scopriamo Benjamin Dominguez
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Arrivato al Bologna appena due stagioni fa, Benjamin Dominguez ha subito acceso gli animi dei tifosi rossoblù. Dribbling, personalità e la consapevolezza di avere tra le mani un talento importante, capace di creare qualcosa anche quando l'azione sembra ormai conclusa. Le aspettative, però, non sono mai state pienamente rispettate.
Sin dal suo approdo in Italia, acquistato dai felsinei, arrivato dall'Argentina dal Gimnasia La Plata, Dominguez avrebbe dovuto imporsi nel campionato italiano. Qualcosa, però, è andato storto: da una parte la concorrenza di giocatori come Rowe, Odgaard o anche Fabbian, dall'altra, forse, un rapporto calcistico non idilliaco con l'allenatore Vincenzo Italiano, non gli hanno permesso di esprimersi al meglio.
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Il trasferimento al Sassuolo: l'idea di calcio di Alberto Aquilani
Al Sassuolo trova una rosa che, in fase offensiva, è già ben strutturata. Oltre al capitano Domenico Berardi e al talento francese Armand Laurienté, il nuovo allenatore Alberto Aquilani potrà lavorare con giocatori di qualità come Cristian Volpato, Vasilije Adzic e Darryl Bakola.
A loro va ad aggiungersi, appunto, la duttilità tattica di Benjamin Dominguez. Il classe 2003 non arriva per sostituire uno dei giocatori sopra citati, ma per ampliare ulteriormente la qualità e le soluzioni a disposizione in quella zona di campo.
Dominguez arriva al Sassuolo in prestito con diritto di opzione. Il prossimo anno i neroverdi potrebbero confermarne l'acquisto, sborsando 10 milioni di euro nelle casse del Bologna e rilevandone il cartellino a titolo definitivo.
Il gioco del nuovo mister potrebbe esaltare Dominguez, che naturalmente ama giocare come ala sinistra e si adatterebbe bene al 4-3-3 del tecnico. Potrebbe però essere schierato anche alle spalle della punta in un 4-2-3-1, muovendosi su tutto il fronte offensivo e non dando punti di riferimento alle difese avversarie.
Un'esperienza che potrebbe permettere al classe 2003 di tornare tra i talenti più interessanti del nostro campionato, contribuendo a una salvezza tranquilla del Sassuolo e, perché no, provando a puntare anche a qualcosa in più.
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