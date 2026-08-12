Arrivato al Bologna appena due stagioni fa, Benjamin Dominguez ha subito acceso gli animi dei tifosi rossoblù. Dribbling, personalità e la consapevolezza di avere tra le mani un talento importante, capace di creare qualcosa anche quando l'azione sembra ormai conclusa. Le aspettative, però, non sono mai state pienamente rispettate.

Sin dal suo approdo in Italia, acquistato dai felsinei, arrivato dall'Argentina dal Gimnasia La Plata, Dominguez avrebbe dovuto imporsi nel campionato italiano. Qualcosa, però, è andato storto: da una parte la concorrenza di giocatori come Rowe, Odgaard o anche Fabbian, dall'altra, forse, un rapporto calcistico non idilliaco con l'allenatore Vincenzo Italiano, non gli hanno permesso di esprimersi al meglio.