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Esordio amaro per D'Aversa

Il debutto di Roberto D’Aversa sulla panchina del Sassuolo si è concluso con una sconfitta per 2-0 contro il Genoa al Mapei Stadium, con i neroverdi che non sono riusciti a sfruttare le occasioni create per rimettere in equilibrio il risultato, pagando a caro prezzo alcune disattenzioni difensive che hanno permesso agli avversari di indirizzare la partita e conquistare tre punti importanti.

Intervenuto nella conferenza stampa post-partita, il tecnico ha analizzato la prestazione dei suoi, soffermandosi sulle occasioni sprecate, sugli errori difensivi, sul cambio di modulo e sulla situazione di Muric, oltre a richiamare la squadra a una maggiore determinazione.

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