Non è sicuramente iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Roberto D'Aversa sulla panchina del Sassuolo. Subentrato ad Alberto Aquilani, l'allenatore ha perso la sua prima partita contro il Genoa per 2-0, non riuscendo a interrompere la serie di risultati negativi dei neroverdi. La formazione emiliana ha raccolto appena 8 punti nelle prime 12 giornate di campionato e occupa il diciottesimo posto in classifica. Domani, domenica 29 novembre, al Mapei Stadium arriverà il Napoli di Massimiliano Allegri, attualmente nono con 18 punti.

Sassuolo-Napoli: le parole di D'Aversa in conferenza stampa

Alla vigilia dell'incontro, l'allenatore del Sassuolo è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida, parlando innanzitutto della sconfitta rimediata contro il Genoa, sottolineando come la sua squadra debba imparare dagli errori commessi: "Dalla sconfitta casalinga abbiamo imparato a non lasciarci condizionare troppo dal punteggio, ma resta evidente che in Serie A ogni minimo errore viene pagato a caro prezzo".

REGGIO EMILIA, ITALIA - 22 NOVEMBRE: Domenico Berardi dell'US Sassuolo Calcio in azione durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e Genoa CFC al Mapei Stadium - Città del Tricolore, il 22 novembre 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Fabio Patamia/Getty Images)

Si è poi soffermato sulle difficoltà del Sassuolo: "Ripensando all'ultima gara, abbiamo preso gol al primo ingresso in area del Genoa: il grande rammarico è proprio aver perso 2-0 concedendo così poco. A fine primo tempo abbiamo anche avuto le occasioni per riaprirla".

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Sulle assenze e sull'atteggiamento da tenere contro il Napoli: "Al di là dei moduli,. Entrambe le squadre hanno delle assenze, ma; vederle invece come un'opportunità per chi gioca meno è la strada giusta. La qualità tecnica c'è, ma in Serie A non basta, e lo dimostrano realtà come il Monza,sia in fase difensiva che offensiva".

Infine, ha parlato degli infortunati: "La rosa è stata costruita per il 4-3-3, ma al mio arrivo abbiamo perso sia Bakola che Adzic con le nazionali. Adzic è stato davvero sfortunato, mentre per Bakola la gestione della sua nazionale avrebbe potuto favorire un rientro anticipato per fargli guadagnare qualche giorno. Ci sono diverse situazioni da valutare, anche Thorstvedt non era al top. Ovviamente, se ho la possibilità di schierare il 4-3-3 avendo dei ricambi a disposizione, allora si può fare, contro il Genoa non c'erano i presupposti e ho optato per il 3-4-3. Bakola e Volpato saranno tra i convocati: sulla carta il 4-3-3 è praticabile, poi domani vedremo".