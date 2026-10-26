Il rocambolesco 4-4 di Atalanta-Frosinone giocato ieri pomeriggio, ha fatto divertire tutti i 21.400 tifosi presenti allo stadio e non solo. Match giocato a ritmi alti con tanti capovolgimenti di fronte. Basta pensare ai 2 gol in due minuti tra il minuto numero 48 e 50, segnati da ambe le squadre. La partita della New Balance Arena si aggiunge ad una lista curiosa e storica della nostra Serie A: ecco tutte le gare finite con questo particolare punteggio dal 1929 ad oggi.

L'era classica 1929-1960: 12 partite finite 4-4

Durante questo periodo di trent'anni, la Serie A ci regalaconcluse con questo determinato risultato, tra big match e scontri di bassa classifica. Eccole in ordine cronologico:

1930-31: Brescia - Alessandria 4-4

1931-32: Juventus - Milan 4-4

1932-33: Torino - Palermo 4-4

1934-35: Milan - Roma 4-4

1935-36: Torino - Genova 4-4

1941-42: Inter - Juventus 4-4

1948-49: Inter - Milan 4-4

1948-49: Padova - Torino 4-4

1949-50: Venezia - Sampdoria 4-4

1951-52: Milan - Atalanta 4-4

1952-53: Udinese - Pro Patria 4-4

1958-59: Alessandria - Sampdoria 4-4

Nell'arco di trent'anni abbiamo una media un solo 4-4 ogni 705 partite giocate su un totale di 8458 partite ufficiali.

Davide Zappacosta, dell'Atalanta, contende il pallone a Giorgi Kvernadze del Frosinone durante la partita di Serie A disputata allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo il 25 ottobre 2026. (Foto: Pier Marco Tacca/Getty Images)

L'era moderna 1961-oggi: 12 match con il risultato di 4-4

Nonostante un periodo temporale più lungo di ben trentacinque anni, il numero non cambia affatto:. Anche qua passiamo da partite di grande calibro a match salvezza:

1991-92: Atalanta - Foggia 4-4

1992-93: Genoa - Ancona 4-4

1999-00: Lazio - Milan 4-4

2006-07: Palermo - Torino 4-4

2007-08: Roma - Napoli 4-4

2007-08: Torino - Parma 4-4

2010-11: Milan - Udinese 4-4

2011-12: Inter - Palermo 4-4 (sotto la neve con il poker di Milito)

2015-16: Sampdoria - Udinese 4-4

2021-22: Lazio - Udinese 4-4 (gol di Arslan al 99°)

2021-22: Atalanta - Torino 4-4 (recupero ad aprile con 4 calci di rigore)

2024-25: Inter - Juventus 4-4

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Partite spettacolari e con particolari come ildel 1 febbraio 2012 o Lazio-Udinese del 2 dicembre 2021 con il. Qua registriamo solo

Un altro dato che salta all'occhio è il Milan: i rossoneri guidano questa particolare classifica con ben cinque 4-4 nella loro storia in Serie A. In totale abbiamo 24 punteggi di 4-4 in 28.976 partite totali della nostra massima serie dal 1929 a oggi con un 4 pari ogni 1207 match.