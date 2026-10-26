Un risultato raro nella storia della Serie A riaccende i riflettori su una statistica sorprendente: ecco quanti precedenti si contano negli archivi del campionato
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Il rocambolesco 4-4 di Atalanta-Frosinone giocato ieri pomeriggio, ha fatto divertire tutti i 21.400 tifosi presenti allo stadio e non solo. Match giocato a ritmi alti con tanti capovolgimenti di fronte. Basta pensare ai 2 gol in due minuti tra il minuto numero 48 e 50, segnati da ambe le squadre. La partita della New Balance Arena si aggiunge ad una lista curiosa e storica della nostra Serie A: ecco tutte le gare finite con questo particolare punteggio dal 1929 ad oggi.
L'era classica 1929-1960: 12 partite finite 4-4Durante questo periodo di trent'anni, la Serie A ci regala 12 partite entusiasmanti concluse con questo determinato risultato, tra big match e scontri di bassa classifica. Eccole in ordine cronologico:
1930-31: Brescia - Alessandria 4-4
1931-32: Juventus - Milan 4-4
1932-33: Torino - Palermo 4-4
1934-35: Milan - Roma 4-4
1935-36: Torino - Genova 4-4
1941-42: Inter - Juventus 4-4
1948-49: Inter - Milan 4-4
1948-49: Padova - Torino 4-4
1949-50: Venezia - Sampdoria 4-4
1951-52: Milan - Atalanta 4-4
1952-53: Udinese - Pro Patria 4-4
1958-59: Alessandria - Sampdoria 4-4
Nell'arco di trent'anni abbiamo una media un solo 4-4 ogni 705 partite giocate su un totale di 8458 partite ufficiali.
L'era moderna 1961-oggi: 12 match con il risultato di 4-4Nonostante un periodo temporale più lungo di ben trentacinque anni, il numero non cambia affatto: esattamente le stesse partite concluse con quel punteggio. Anche qua passiamo da partite di grande calibro a match salvezza:
1991-92: Atalanta - Foggia 4-4
1992-93: Genoa - Ancona 4-4
1999-00: Lazio - Milan 4-4
2006-07: Palermo - Torino 4-4
2007-08: Roma - Napoli 4-4
2007-08: Torino - Parma 4-4
2010-11: Milan - Udinese 4-4
2011-12: Inter - Palermo 4-4 (sotto la neve con il poker di Milito)
2015-16: Sampdoria - Udinese 4-4
2021-22: Lazio - Udinese 4-4 (gol di Arslan al 99°)
2021-22: Atalanta - Torino 4-4 (recupero ad aprile con 4 calci di rigore)
2024-25: Inter - Juventus 4-4
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Un altro dato che salta all'occhio è il Milan: i rossoneri guidano questa particolare classifica con ben cinque 4-4 nella loro storia in Serie A. In totale abbiamo 24 punteggi di 4-4 in 28.976 partite totali della nostra massima serie dal 1929 a oggi con un 4 pari ogni 1207 match.
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