Negli ultimi minuti ha trovato la propria conclusione la gara che ha messo di fronte il Bologna ed il Monza che ha come allenatore Ivan Jurić. Le due squadre, infatti, hanno dato il via alla decima giornata della Serie A 2026/2027. La sfida ha avuto inizio alle ore 15:00 e si è disputato presso lo Stadio Renato Dall'Ara. I padroni di casa allenati da Raffaele Palladino, dopo aver subito la rete dello svantaggio dei biancorossi ha ribaltato la situazione e, alla fine, ha vinto 2-1. Al termine del match della giornata odierna, il tecnico dei brianzoli ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Monza, Jurić dopo la sconfitta contro il Bologna: "Siamo stati ingenui in alcune occasioni"

Al sesto minuto di gioco, il Monza ha sbloccato l'incontro con, il quale ha segnato dagli undici metri. Il Bologna, al 33', ha pareggiato conmentre al 59' ha rimontato col rigore di. Al minuto 81, invece, il portiere rossoblùha parato il rigore di. Jurić, al termine della partita contro i Felsinei, ha parlato delladella sua squadra e del match. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "I ragazzi hanno dato tutto, ma abbiamo sofferto molto la palla diretta. Il Bologna è stato superiore per forza fisica e contrasti. Abbiamo subito due gol su palla inattiva ed anche lì hanno dimostrato superiorità".

Sulla parte offensiva, invece, ha dichiarato: "Abbiamo creato poche occasioni oggi. Siamo stati ingenui in certi momenti della partita. I ragazzi non hanno interpretato bene alcune occasioni, come quelle dei due gol subiti". In seguito ha parlato dei problemi in difesa, dato che il Monza ha subito nove gol su palla inattiva in quest'edizione della Serie A: "Non so che dire. Nell'ultima partita abbiamo subito gol sul proprio. Anche cambiando qualcosa, non è andata bene. Cercheremo di adattare i giocatori in diverse posizioni. Poi l'errore di Cutrone ha avuto un peso".

Il Bologna fa 3️⃣ di fila! 🔵🔴



Decisivo il rigore parato da Skorupski 💪🧤#BolognaMonza #SerieAEnilive pic.twitter.com/DeBqu70kai — Lega Serie A (@SerieA) October 31, 2026

Successivamente, l'ex tecnico dellae dell'ha speso qualche parola su, classe 2007 entrato al minuto 66 al posto di. Le parole del croato: "Secondo me ha fatto grandi passi in avanti. Come gli altri giovani ha avuto un calo com'è successo con gli altri che arrivano dalla Primavera. I giovani hanno alti e bassi. Oggi ho visto dei passi in avanti da parte sua. Se continua così, può diventare forte".