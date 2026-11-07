Le parole del tecnico dei ciociari dopo la sconfitta all'Unipol Domus.
Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch
Vittoria di misura del Cagliari
Il Cagliari torna alla vittoria: dopo quattro sconfitte consecutive, i rossoblù ritrovano i 3 punti battendo 1-0 il Frosinone. La formazione ciociara, vera sorpresa del campionato, non riesce a trovare la terza vittoria di seguito dopo quelle ottenute con Lecce e Torino, che avrebbe rappresentato un traguardo storico per il club. Al termine della gara, Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa dell'andamento della gara e del momento che sta attraversando la sua squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calcio Estero
Deportivo La Coruna, pazzesco Aubameyang: torna dopo solo un mese dalla rottura del menisco
Calcio Estero
Francia, Abdelatif Kherradji torna ad arbitrare dopo la condanna per violenza domestica
Calcio Estero
Manchester United, Deschamps dice no alla panchina: l'indiscrezione dall'Inghilterra
Calcio Estero
Olympique Lione, Jorge Maciel sul suo futuro: "Arriverà presto un nuovo allenatore"
Calcio Italiano
ESCLUSIVA Sergio Pellissier: "Non ho mai mollato in vita mia". Dal Chievo alla nuova sfida da dirigente
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti