Le parole del tecnico dei ciociari dopo la sconfitta all'Unipol Domus.

Vincenzo Di Chio
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Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch

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Vittoria di misura del Cagliari

Il Cagliari torna alla vittoria: dopo quattro sconfitte consecutive, i rossoblù ritrovano i 3 punti battendo 1-0 il Frosinone. La formazione ciociara, vera sorpresa del campionato, non riesce a trovare la terza vittoria di seguito dopo quelle ottenute con Lecce e Torino, che avrebbe rappresentato un traguardo storico per il club. Al termine della gara, Massimiliano Alvini ha parlato in conferenza stampa dell'andamento della gara e del momento che sta attraversando la sua squadra.

Frosinone Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27

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