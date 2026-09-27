La Fiorentina si prepara a un forte cambiamento in vista delle prossime stagioni. Il consueto ritiro estivo che precede l'annata sportiva potrebbe non tenersi più al Viola Park. La dirigenza, con Paratici in prima linea, sta vagliando ogni ipotesi per contrastare il caldo rovente del capoluogo fiorentino. Si cercano impianti all'avanguardia e con temperature più accettabili.

Fiorentina, stop al Viola Park in estate: le possibili soluzioni al caldo

È La Repubblica a informarci delin casa viola. L'ultima estate, che a detta di esperti e climatologi è statamai registrata prima, potrebbe aver inciso direttamente sul cambio di rotta della Fiorentina. La dirigenza viola sta valutando di spostare la sede del proprio ritiro, optando per una sede che garantisca maggiore freschezza. D'altra parte, è proprio in estate che si oleano i meccanismi tattici della squadra e che gli allenatori insistono conimportanti.

FIRENZE, ITALIA - 11 OTTOBRE: Vista generale durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina Women e FC Internazionale Women a Viola Park l'11 ottobre 2025 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti - Inter/Inter via Getty Images)

La corsa intensa e la preparazione atletica a Firenze potrebbero essere massacranti, date le altissime temperature registrate nei mesi estivi. Spesse volte si sono toccati i 40° e le notti tropicali non aiutano a riposare al meglio. Dunque, si esige un cambiamento per quel che riguarda la sede e il caldo, ma senza che passi in secondo piano l'avanguardia delle strutture impiegate. È così che la Fiorentina potrebbe tornare al passato, quando si allontanava dai confini italiani per concedere ai suoi giocatori migliori condizioni nelle quali lavorare.

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Ebbene, in base a quanto raccolto dal quotidiano, sarebbero tenute in alta considerazione l'e l'. Al momento, comunque, rimangono soltanto ipotesi. C'è da dire che gli ultimi anni della Viola, soprattutto nelle prime uscite stagionali, sono stati. Chissà che un nuovo campo d'allenamento non possa infondere fiducia nella squadra per iniziare meglio le proprie annate sportive!