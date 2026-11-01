Negli ultimi minuti ha trovato la propria conclusione l'incontro che ha messo di fronte il Frosinone allenato da Massimiliano Alvini ed il Torino. I due club, infatti, si sono affrontati in occasione del decimo turno della Serie A 2026/2027. Presso lo Stadio Benito Stirpe, i padroni di casa hanno ottenuto un'altra ed importante vittoria dato che hanno battuto 2-0 la squadra che ha come tecnico l'ex terzino destro Ignazio Abate. Al termine della gara, l'allenatore dei gialloblù ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti l'incontro e la prestazione dei propri giocatori.

Alvini dopo Frosinone-Torino: "Stiamo maturando partita dopo partita"

Ghedjemis e Calò regalano i 3 punti al Frosinone ⚡️#FrosinoneTorino #SerieAEnilive pic.twitter.com/yKQegjsNmX — Lega Serie A (@SerieA) November 1, 2026

In questo pomeriggio di Serie A, il Frosinone ha dimostrato ancora una volta di essere la sorpresa del campionato. I Ciociari, battendo i Granata, hanno ottenuto la lorovittoria in quest'edizione della massima divisione nazionale. Dopo un primo tempo a reti bianche, durante il quale l'attaccante Antonio Raimondo ha dovuto lasciare il campo pera seguito di un brutto fallo subito, nella seconda frazione di gioco il Frosinone ha sbloccato il risultato. Al 48', il club laziale ha segnato consu assist del georgianoPoco prima della conclusione della gara, per la precisione al terzo dei quattro minuti di recupero del secondo tempo, il Frosinone raddoppia grazie alla rete dalla distanza disu assist di. Grazie alla vittoria di oggi, i gialloblù salgono a quotapunti e consolidano la sesta posizione in classifica. Terminato il match, Alvini ha rilasciato diverse dichiarazioni in sala stampa. Le sue: "Abbiamo giocato unae di gran spessore. È stata una battaglia tosta e chi è venuto allo stadio ha visto calcio vero. Tra tutte le vittore, questa è stata la più bella. Abbiamo concesso poco al Torino e sono felice per i miei ragazzi". Poi ha parlato degli avversari di oggi dicendo: "Mi aspettavo qualcosa di diverso dato che per me il Torino è forte e ha fatto grandi partite. Anche seguendo le nostre idee di gioco, ci siamo adattati all'avversario".

In seguito, ha parlato dell'infortunio di Raimondo: "Siamo preoccupati, ma dobbiamo aspettare domani per la diagnosi". Sulla prestazione di oggi ha dichiarato: "Partita dopo partita stiamo maturando. Abbiamo avuto dei miglioramenti a livello spirituale e sull'adattamento. Ai miei ragazzi dico solo grazie e poi sanno cosa voglio e cosa pretendo da loro. Per questo li ringrazio". Successivamente, ha parlato di Palmisani e Calvani: "Volevo che il portiere si mettesse più alto con lo scopo di avere maggior copertura della profondità. Secondo me se uno vede la partita che ha fatto Calvani oggi, lo mette in Nazionale e non lo toglie più".