Le dichiarazioni del tecnico dei Ciociari dopo la vittoria contro i Granata
Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch
Negli ultimi minuti ha trovato la propria conclusione l'incontro che ha messo di fronte il Frosinone allenato da Massimiliano Alvini ed il Torino. I due club, infatti, si sono affrontati in occasione del decimo turno della Serie A 2026/2027. Presso lo Stadio Benito Stirpe, i padroni di casa hanno ottenuto un'altra ed importante vittoria dato che hanno battuto 2-0 la squadra che ha come tecnico l'ex terzino destro Ignazio Abate. Al termine della gara, l'allenatore dei gialloblù ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti l'incontro e la prestazione dei propri giocatori.
Alvini dopo Frosinone-Torino: "Stiamo maturando partita dopo partita"In questo pomeriggio di Serie A, il Frosinone ha dimostrato ancora una volta di essere la sorpresa del campionato. I Ciociari, battendo i Granata, hanno ottenuto la loro sesta vittoria in quest'edizione della massima divisione nazionale. Dopo un primo tempo a reti bianche, durante il quale l'attaccante Antonio Raimondo ha dovuto lasciare il campo per infortunio a seguito di un brutto fallo subito, nella seconda frazione di gioco il Frosinone ha sbloccato il risultato. Al 48', il club laziale ha segnato con Fares Ghedjemis su assist del georgiano Giorgi Kvernadze.
In seguito, ha parlato dell'infortunio di Raimondo: "Siamo preoccupati, ma dobbiamo aspettare domani per la diagnosi". Sulla prestazione di oggi ha dichiarato: "Partita dopo partita stiamo maturando. Abbiamo avuto dei miglioramenti a livello spirituale e sull'adattamento. Ai miei ragazzi dico solo grazie e poi sanno cosa voglio e cosa pretendo da loro. Per questo li ringrazio". Successivamente, ha parlato di Palmisani e Calvani: "Volevo che il portiere si mettesse più alto con lo scopo di avere maggior copertura della profondità. Secondo me se uno vede la partita che ha fatto Calvani oggi, lo mette in Nazionale e non lo toglie più".
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