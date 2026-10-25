In una sfida non propriamente spumeggiante, il Genoa piega 1-0 il Venezia di Davide Nicola, alla sua seconda panchina sulla panchina dei lagunari. La sfida si decide al 26' del primo tempo, quando una prodezza dell’ex Ellertsson si infila all’incrocio dei pali, regalando ai rossoblù tre punti pesanti in classifica. Per il Venezia, che ha tenuto il pallino del gioco per buona parte della ripresa senza però trovare la via del pareggio, è la settima sconfitta stagionale e un passo indietro dopo la bella vittoria contro il Napoli. I lagunari restano ultimi in classifica e mercoledì al Penzo dovranno subito rialzare la testa contro l’Inter campione d’Italia. Queste le parole di Davide Nicola nella conferenza stampa post partita.

Davide Nicola al termine di Genoa-Venezia

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: "Credo che i ragazzi a fine partita fossero molto arrabbiati. Abbiamo giocato due partite e le possiamo analizzare. La prima l’abbiamo vinta giocando nel modo giusto contro una grande squadra, e forse non meritavamo nemmeno ma l’abbiamo portata a casa.. Quando lavori su determinate cose, rischi di perderne altre. Non abbiamo rischiato, Ellertsson ha fatto un gran gol e bisogna fargli i complimenti. Ho detto ai ragazzi che bisogna saper incassare le sconfitte e continuare a lavorare come stiamo facendo.: "Inizialmente gli abbiamo lasciato il possesso palla ma non hanno avuto grandi occasioni. Stiamo lavorando per trovare un equilibrio e non lasciare ripartenze facili. Nel secondo tempo ci siamo messi nelle condizioni di avere noi il pallone e siamo stati più fluidi. Siamo una squadra con una che vuole giocare, ma non possiamo concedere.

Dove deve migliorare il Venezia: "Mi piace un calcio veloce, abbiamo avuto occasioni ma dobbiamo essere più bravi nel palleggio. Nel primo tempo siamo stati attenti ma questo ci ha portato a essere più statici".

GENOA, ITALIA - 25 OTTOBRE: Davide Nicola, allenatore del Venezia, reagisce prima del calcio d'inizio della partita di Serie A tra Genoa CFC e Venezia FC allo Stadio Luigi Ferraris il 25 ottobre 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

La direzione arbitrale: "Ho visto una gara corretta. È chiaro che le nuove indicazioni portano a più minuti di gioco. L’importante è che l’interpretazione degli arbitri sia il più possibile coerente in tutte le partite".