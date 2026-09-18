La quinta giornata di Serie A presenta una partite tra le migliori due squadre della stagione. Allo Stadio Olimpico va in scena il big match Roma-Inter, in programma domani sera alle ore 18. Entrambe le squadre arrivano da quattro vittorie consecutive in altrettante giornate, motivo per cui l'eventuale vincitrice si guadagnerà la vetta in solitaria. Neroazzurri che ultimamente si sono rivelati un vero e proprio incubo per i giallorossi dato che gli ultimi 10 confronti vedono ben 8 successi della Beneamata e solo 2 della Lupa. La scorsa stagione ha visto l'Inter di Chivu uscire vincitore in entrambe le sfide: 1-0 a Roma, 5-2 al Meazza.

Roma-Inter, un ricordo indelebile per Paolo Mandelli

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La sfida di domani sera traha un sapore un molto importante per Paolo Mandelli . Nato a Milano nel 1967, l'ex attaccante è cresciuto nelle giovanili dell'Inter prima di vivere una carriera spostandosi da una squadra all'altra, tra cui la. Nonostante il calcio non gli abbia dato i risultati sperati Mandelli non potrà mai dimenticare il suo esordio tra i professionisti proprio con la sua squadra del cuore e, guarda caso, proprio nella sfida contro la Roma.Era il 21 maggio 1986 e le due squadre si giocavano un posto nelle semifinali di. La sfida era valida, infatti, per il ritorno dei quarti di finale. L'Inter di Marioera chiamata a ribaltare lo 0-2 dell'Olimpico ma a causa dei molti infortuni il tecnico dovette cambiare 3/4 di formazione. Proprio in quella partita Mandelli fece il suo esordio assoluto in maglia neroazzurra a soli 19 anni. La partita si mise subito bene per i padroni di casa che si portarono in vantaggio con un rigore di

SASSUOLO, ITALIA - 7 GIUGNO: Alberto De Rossi, allenatore della Roma, stringe la mano a Paolo Mandelli, allenatore del Chievo Verona, durante i playoff di Serie A Primavera tra Roma e Chievo Verona allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, Italia, il 7 giugno 2019. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Poco prima dell'intervallo, però, Giannini riportò la situazione in parità complicando la rimonta della Beneamata. Nella ripresa l'Inter prova a rendersi pericoloso ma senza successo quando al 76' Mandelli segna la rete che riaccende la speranza dei neroazzurri. Dopo aver recuperato palla, il giovane attaccante corre come un treno verso l'area giallorossa, supera due difensori e brucia Gregori con un bel diagonale. Il risultato, però, alla fine non cambia e la Roma conquista così la semifinale del torneo, che poi vincerà. Per Mandelli, però, rimane la grande soddisfazione di aver colorato il suo esordio tra i professionisti con un gol spettacolare.