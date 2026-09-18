La sua rete non fu utile ai fini del risultato ma quella sfida resterà sempre un ricordo indelebile per il nativo di Milano
L'anticipo della sfida: l'interista Rose Villain intimidisce il romanista Gazzelle
La quinta giornata di Serie A presenta una partite tra le migliori due squadre della stagione. Allo Stadio Olimpico va in scena il big match Roma-Inter, in programma domani sera alle ore 18. Entrambe le squadre arrivano da quattro vittorie consecutive in altrettante giornate, motivo per cui l'eventuale vincitrice si guadagnerà la vetta in solitaria. Neroazzurri che ultimamente si sono rivelati un vero e proprio incubo per i giallorossi dato che gli ultimi 10 confronti vedono ben 8 successi della Beneamata e solo 2 della Lupa. La scorsa stagione ha visto l'Inter di Chivu uscire vincitore in entrambe le sfide: 1-0 a Roma, 5-2 al Meazza.
Roma-Inter, un ricordo indelebile per Paolo MandelliLa sfida di domani sera tra Roma-Inter ha un sapore un molto importante per Paolo Mandelli. Nato a Milano nel 1967, l'ex attaccante è cresciuto nelle giovanili dell'Inter prima di vivere una carriera spostandosi da una squadra all'altra, tra cui la Lazio. Nonostante il calcio non gli abbia dato i risultati sperati Mandelli non potrà mai dimenticare il suo esordio tra i professionisti proprio con la sua squadra del cuore e, guarda caso, proprio nella sfida contro la Roma.
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Poco prima dell'intervallo, però, Giannini riportò la situazione in parità complicando la rimonta della Beneamata. Nella ripresa l'Inter prova a rendersi pericoloso ma senza successo quando al 76' Mandelli segna la rete che riaccende la speranza dei neroazzurri. Dopo aver recuperato palla, il giovane attaccante corre come un treno verso l'area giallorossa, supera due difensori e brucia Gregori con un bel diagonale. Il risultato, però, alla fine non cambia e la Roma conquista così la semifinale del torneo, che poi vincerà. Per Mandelli, però, rimane la grande soddisfazione di aver colorato il suo esordio tra i professionisti con un gol spettacolare.
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