Inter e Juventus si preparano a darsi ancora una volta filo da torcere: entrambe avrebbero messo gli occhi sullo stesso calciatore, piace il classe 2006 Renato Marin.
L'Inter e la Juventus si stanno concentrando sulla stagione in corso, anche per darsi filo da torcere a vicenda ai vertici della classifica, ma stanno ragionando allo stesso tempo sui possibili colpi da mettere a segno sul mercato. A tal proposito, potrebbe prendere vita un vero e proprio derby di mercato: ad entrambe le società piace infatti lo stesso giocatore.
Juve e Inter su Renato Marin: il portiere classe 2006 piace parecchioSecondo 'Tuttosport', la Juventus avrebbe messo gli occhi sul portiere Renato Marin attualmente in forza alla Roma con l'idea di portarlo prima in Next Gen e poi, successivamente e con calma, in prima squadra dove ora come ora la Vecchia Signora è comunque coperta dalle certezze di Michele Di Gregorio e di Mattia Perin. Insomma, l'idea di Giuntoli e co. sarebbe quindi quella di far crescere senza troppe pressioni l'attuale estremo difensore della Nazionale azzurra Under 19 e poi di fargli compiere il salto di qualità, ma occhio perché l'Inter potrebbe mettere i bastoni tra le ruote.
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C'è infatti un fattore che stuzzica particolarmente l'attenzione di Marotta e Ausilio: il contratto del brasiliano, con passaporto anche italiano, è in scadenza con la Roma a giugno del 2025 e non sembrerebbe esserci almeno al momento l'intenzione di rinnovare e di continuare insieme. Il possibile colpo a parametro zero intriga perciò i nerazzurri che hanno già preso Josep Martinez come secondo per essere coperti dopo l'addio di Sommer ma che continuano ad essere a caccia di affari.
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