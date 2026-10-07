Con la fine della lunga sosta per le Nazionali, sono cambiati anche i valori di mercato della Serie A. Mettendo la lente d'ingrandimento sugli attaccanti della Serie A, è possibile delineare una top 10 dei più preziosi in base a dati Transfermarkt. Ovviamente troviamo subito Lautaro Martinez al primo posto, ma ci sono diverse novità nelle posizioni immediatamente successive. Il capitano dell'Inter mantiene una valutazione di 85 milioni di euro, mentre alle sue spalle si muovono diversi giocatori che stanno acquisendo sempre maggiore peso nel panorama del calcio italiano.

La crescita più evidente è quella di Donyell Malen, mentre continua a sorprendere anche il nuovo centravanti della Nazionale Italiana Pio Esposito, che raggiunge una valutazione sempre più alta e si inserisce stabilmente tra i giocatori più preziosi del nostro campionato.

Lautaro davanti a Hojlund, Malen completa il podio

, con una valutazione di 85 milioni di euro. L'attaccante e capitano dell'Inter mantiene quindi un vantaggio significativo rispetto al secondo classificato, nonostante il valore dei principali inseguitori continui a essere molto alto.

Alle sue spalle c'è Rasmus Hojlund, valutato 60 milioni. L'attaccante rappresenta uno dei profili più importanti della nuova generazione del campionato e si è reso protagonista di un percorso in Nations League davvero importante, con 3 reti siglate in 4 gare disputate. Ora il ritorno con la maglia del Napoli servirà a confermare quanto di buono fatto finora con la Danimarca, per cercare continuità di prestazioni e reti anche in campionato.

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In terza posizione troviamo Donyell Malen, che

è il protagonista assoluto dell'ultimo aggiornamento. Il valore stimato del cartellino dell'olandese Malen è salito infatti di

, passando a quota 55 che vale il terzo posto della graduatoria. È il miglior incremento registrato tra i primi dieci giocatori e porta il suo valore a soli 5 milioni dalla seconda posizione. Ci sono grandissime aspettative attorno a lui, perché il ritmo che ha mantenuto dal suo arrivo a gennaio è a dir poco sensazionale.

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Pio Esposito sale a 50 milioni: è lui la grande sorpresa

Subito dietro il podio arriva

, che raggiunge quota 50 milioni dopo un incremento di

. Il giovane attaccante dell'Inter continua così la sua rapidissima ascesa e si porta a ridosso dei giocatori più affermati del campionato, dopo una Nations League da vero protagonista in cui si è caricato l'Italia sulle spalle ed è andato in gol in entrambe le sfide con la Turchia.

10 milioni5 milioni

La sua valutazione è particolarmente significativa perché lo colloca allo stesso livello di Ramos e Thuram, entrambi a 50 milioni. Per l'Inter si tratta di un dato importante: il club nerazzurro non ha soltanto Lautaro e Thuram tra i giocatori di maggior valore, ma può contare anche su due giovani come Pio Esposito e Bonny, entrambi presenti nella top 10.

In mezzo alla classifica trova spazio anche Woltemade, che rappresenta l'unico giocatore del gruppo ad aver perso valore in questo periodo. La sua valutazione scende di 5 milioni, fino a quota 50, ma rimane comunque tra i giocatori più preziosi dell'intera Serie A. Ora sarà interessante vedere come verrà gestita la sua alternanza con Kolo Muani, anche se i due potrebbero diventare anche complementari nella Juventus di Spalletti.

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Bonny, Castro e Kean: gli ultimi tre della top 10

A chiudere la graduatoria ci sono invece

. L'ivoriano dell'Inter è valutato 35 milioni, mentre gli altri due si fermano a quota 32 milioni.

Anche in questa fascia emerge soprattutto la presenza di giocatori giovani, a conferma di una tendenza che tende a premiare e far scendere in campo con maggiore frequenza i talenti in rampa di lancio.

Bonny, Castro e Kean occupano quindi le ultime tre posizioni della top 10, ma con valutazioni comunque molto elevate e soprattutto con un margine di crescita ancora significativo. Si tratta di una classifica interessante che offre diversi spunti e che per certi versi si può sovrapporre alla top 10 dei calciatori più preziosi al mondo in assoluto. Nel complesso, l'aggiornamento di settembre fotografa una Serie A sempre più ricca di giovani talenti offensivi. Lautaro rimane il riferimento assoluto con i suoi 85 milioni, ma la crescita di Malen e soprattutto quella di Pio Esposito dimostrano come gli equilibri possano cambiare rapidamente. E proprio il giovane attaccante dell'Inter è uno dei nomi da osservare con maggiore attenzione nei prossimi mesi.