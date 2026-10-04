Una volta c'era il confronto tra Messi e Cristiano Ronaldo. Erano tempi in cui il calcio mondiale era letteralmente dominato da questi due fuoriclasse, che anche a livello di valore di mercato erano inarrivabili, ad un livello superiore rispetto alla concorrenza. Adesso è l'epoca di Lamine Yamal ed Erling Haaland, che condividono il primo posto nella nuova classifica dei calciatori più preziosi al mondo elaborata da Transfermarkt, entrambi con una valutazione di 220 milioni di euro. Alle loro spalle c'è Kylian Mbappé, fermo a 200 milioni, mentre la vera sorpresa della graduatoria è Michael Olise, quarto a 170 milioni. Si tratta dei nuovi campioni del calcio, che con le loro giocate hanno conquistato i palcoscenici più importanti e che promettono di restare ai vertici ancora per molto tempo.

Yamal, 19 anni e già 220 milioni

Il dato che colpisce maggiormente è l'età di

: appena 19 anni e già un valore superiore a quello di quasi tutti i grandi protagonisti del calcio mondiale. Il momento che sta vivendo con il Barcellona aiuta a spiegare la valutazione: nelle prime sei partite della stagione 2026/27 ha realizzato

, migliorando anche sensibilmente la propria efficienza offensiva.

Il valore di Yamal è inoltre cresciuto dopo il Mondiale vinto dalla Spagna, competizione che ha contribuito a consolidare ulteriormente la sua posizione al vertice del mercato. Adesso il giovane fuoriclasse è già imprescindibile per De La Fuente, che lo ha messo al centro del suo progetto.

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Haaland continua a segnare con una regolarità impressionante

A 220 milioni c'è anche

, che sta mantenendo numeri da centravanti d'élite anche all'inizio della nuova stagione. Nelle prime quattro giornate di Premier League ha segnato

, andando a bersaglio in tre partite consecutive; in Champions League ha poi realizzato una doppietta contro il Porto.

Il terzo posto appartiene a Kylian Mbappé, valutato 200 milioni. Il francese è ormai da anni ai vertici del calcio mondiale e quasi fa stupore il fatto che non abbia ancora vinto il pallone d'oro, dopo aver disputato diverse stagioni di altissimo livello tra prestazioni da urlo e gol a raffica di ogni tipo.

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Olise scala la classifica

La posizione più interessante è probabilmente quella di

. Il francese del Bayern Monaco è quarto con

, davanti a Jude Bellingham. E il suo valore è supportato da un inizio di stagione particolarmente produttivo:

, compreso il clamoroso poker personale di partecipazioni al gol contro l'Union Berlino, con tre reti, un assist e un rigore procurato. Degno di nota anche la bellissima rete siglata contro l'Italia nell'1-1 della sfida disputata in terra francese.

Subito dopo troviamo Bellingham a 160 milioni e Pedri a 150. L'inglese ha iniziato la stagione con 3 gol e 2 assist nelle prime cinque gare di Liga, mentre il centrocampista del Barcellona ha già messo insieme un gol e due assist in Liga, più un assist in Champions League.

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Il PSG domina la parte finale della top 10

Dal settimo al decimo posto troviamo quattro giocatori valutati

:

. Tre appartengono al PSG, a conferma della concentrazione di talento nella rosa campione d'Europa. João Neves, in particolare, continua a essere utilizzato sia da mediano sia da centrocampista centrale, con 405 minuti complessivi nelle prime partite stagionali.

Una top 10 che fotografa quindi un cambio generazionale ormai evidente: Yamal è il più giovane al vertice, mentre accanto a lui resistono Haaland, Mbappé e Vinicius, con Olise e João Neves tra i nomi che hanno maggiormente guadagnato spazio nell'élite del mercato e del rettangolo verde di gioco.