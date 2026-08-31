Due 1-0 consecutivi e due gol di Frattesi: la Lazio si aggrappa all'esubero dell'Inter e mette nel mirino il derby
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Il nuovo acquisto che più ha impattato nelle prime due giornate di Serie A è stato, senza dubbio, Davide Frattesi. Acquistato dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, il centrocampista italiano ha scelto di fare un passo indietro nella sua carriera per prendersi delle responsabilità, come lui stesso ha ammesso, che dai nerazzurri non avrebbe mai avuto. Subito decisivo con due reti, si sente già un leader dello spogliatoio.
Il Frattesi maturo a servizio della LazioLa scelta di sposare il progetto della Lazio, in uno dei momenti più difficili della storia del club biancoceleste, è già un grande attestato di stima. Ma un impatto del genere, forse, non se lo aspettava nemmeno Frattesi, che di gol ne ha sempre fatti, e anche di molto pesanti. Gattuso gli ha fatto tornare la fiducia nei propri mezzi, probabilmente smarrita in mezzo alle panchine di San Siro, e il centrocampista lo ha subito ripagato con due gol alle prime due giornate di Serie A, che sono valsi 6 punti e la testa della classifica.
Si sa, l'ambiente romano è attratto, quasi compulsivamente, dai derby. Frattesi lo sa bene, essendo nato a Roma, ma vuole portare un cambio di mentalità, come ha detto in conferenza stampa post partita della Lazio: "Poi si inizia parlare del derby maledetto... sono sempre sei punti, con le altre partite che facciamo? Le prepariamo così, tanto per fare? Sto cercando di portare una mentalità pù del nord, ed è strano perché sono di Roma. Nel mio piccolo sto cercando di portare tutto questo".
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Questione di responsabilitàFrattesi ha scelto consapevolmente di scendere di livello e rimettersi in gioco, dopo anni passati all'ombra di Barella, pur con la stigmate dell'uomo decisivo, grazie al gol Scudetto contro il Verona, alla rete ai quarti di Champions contro il Bayern all'Allianz Arena e l'indimenticabile colpo del KO, ai supplementari contro il Barcellona:"Sono andato via dall'Inter, che è una squadra che amavo con tutto il mio cuore, perché volevo prendermi delle responsabilità che lì non potevo prendermi. Per questo ho scelto la Lazio, a 26 anni è tempo di prendersi delle responsabilità e far vedere il carattere".
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