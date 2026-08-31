Il nuovo acquisto che più ha impattato nelle prime due giornate di Serie A è stato, senza dubbio, Davide Frattesi. Acquistato dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, il centrocampista italiano ha scelto di fare un passo indietro nella sua carriera per prendersi delle responsabilità, come lui stesso ha ammesso, che dai nerazzurri non avrebbe mai avuto. Subito decisivo con due reti, si sente già un leader dello spogliatoio.

Il Frattesi maturo a servizio della Lazio

La scelta di sposare il progetto della Lazio, in uno dei momenti più difficili della storia del club biancoceleste, è già un grande attestato di stima. Ma un impatto del genere, forse, non se lo aspettava nemmeno, che di gol ne ha sempre fatti, e anche di molto pesanti. Gattuso gli ha fatto tornare la fiducia nei propri mezzi, probabilmente smarrita in mezzo alle panchine di San Siro, e il centrocampista lo ha subito ripagato con due gol alle prime due giornate di Serie A, che sono valsi 6 punti e la testa della classifica.

ROME, ITALY - AUGUST 30: Davide Frattesi della SS Lazio festeggia dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Genoa CFC allo Stadio Olimpico il 30 agosto 2026 a Roma, Italia. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Si sa, l'ambiente romano è attratto, quasi compulsivamente, dai derby. Frattesi lo sa bene, essendo nato a Roma, ma vuole portare un cambio di mentalità, come ha detto in conferenza stampa post partita della Lazio: "Poi si inizia parlare del derby maledetto... sono sempre sei punti, con le altre partite che facciamo? Le prepariamo così, tanto per fare? Sto cercando di portare una mentalità pù del nord, ed è strano perché sono di Roma. Nel mio piccolo sto cercando di portare tutto questo".

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Questione di responsabilità

ha scelto consapevolmente di scendere di livello e rimettersi in gioco, dopo anni passati all'ombra di, pur con la stigmate dell'uomo decisivo, grazie al golcontro il, alla rete ai quarti dicontro ilall'e l'indimenticabile colpo del KO, ai supplementari contro il:", che è una squadra che amavo con tutto il mio cuore,che lì non potevo prendermi. Per questo ho scelto la Lazio, a 26 anni è tempo di prendersi delle responsabilità e far vedere il carattere".