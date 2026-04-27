Un finale di stagione amaro. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono passati in breve tempo dal sogno Scudetto a doversi guardare le spalle da una Juventus che, dopo le vittorie contro Bologna, Atalanta e Genoa, sembrava in netta ripresa. Il big-match tra le due compagini è terminato con un deludente 0-0 e, per un Milan già in calo dopo le recenti delusioni, arriva un dato decisamente negativo contro i bianconeri, che pesa sulle spalle dei diavoli meneghini. Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

It ends all square at San Siro 🔚



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Il trend senza emozioni di Milan e Juventus

Senza infamia e senza lode. Il posticipo della domenica sera tra la squadra italiana più vincente in Europa e quella più titolata entro i confini nazionali ha replicato lo 0-0 senza emozioni del girone d’andata, lì dove l’unico highlight era stato il rigore sbagliato dal milanista Pulisic. Un pareggio privo di grandi spunti, con una Juventus più propositiva e un Milan più attento a non esporsi ai rischi, vista la situazione in classifica (+3 sui bianconeri) così da riuscire a mantenere saldo il terzo posto in zona Champions League.

MILANO, ITALIA - 26 APRILE: Rafael Leao del Milan reagisce durante la partita di Serie A tra Milan e Juventus allo stadio Giuseppe Meazza il 26 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Quello tra Milan e Juventus è stato il quarto 0-0 nelle ultime sei partite (cinque se si esclude la semifinale di Supercoppa 2025), uno spot decisamente poco spettacolare per il calcio italiano all'estero, essendo quella tra rossoneri e bianconeri una delle sfide più seguite fuori dalla nostra Penisola vista la grande storia dei due club e le grandezza delle due fanbase. Inoltre, non era mai successo che le due gare di campionato tra Juventus e Milan terminassero entrambe 0-0 nella stessa stagione. Un trend negativo per tifosi e appassionati, confermato da un dato che pesa soprattutto sui rossoneri. Clicca sull'immagine qua sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

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Il record negativo dei rossoneri