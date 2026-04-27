Per la prima volta nella storia il Milan a secco di gol contro la Juventus per tre campionati di fila: non era mai successo prima
Tottenham, Xavi Simons esce in barella e si becca con un tifoso: "Vaff******"
Un finale di stagione amaro. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono passati in breve tempo dal sogno Scudetto a doversi guardare le spalle da una Juventus che, dopo le vittorie contro Bologna, Atalanta e Genoa, sembrava in netta ripresa.
Il big-match tra le due compagini è terminato con un deludente 0-0 e, per un Milan già in calo dopo le recenti delusioni, arriva un dato decisamente negativo contro i bianconeri, che pesa sulle spalle dei diavoli meneghini.
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
It ends all square at San Siro 🔚— AC Milan (@acmilan) April 26, 2026
Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/wnyWSjkJul
Il trend senza emozioni di Milan e Juventus
Senza infamia e senza lode. Il posticipo della domenica sera tra la squadra italiana più vincente in Europa e quella più titolata entro i confini nazionali ha replicato lo 0-0 senza emozioni del girone d’andata, lì dove l’unico highlight era stato il rigore sbagliato dal milanista Pulisic. Un pareggio privo di grandi spunti, con una Juventus più propositiva e un Milan più attento a non esporsi ai rischi, vista la situazione in classifica (+3 sui bianconeri) così da riuscire a mantenere saldo il terzo posto in zona Champions League.
Quello tra Milan e Juventus è stato il quarto 0-0 nelle ultime sei partite (cinque se si esclude la semifinale di Supercoppa 2025), uno spot decisamente poco spettacolare per il calcio italiano all'estero, essendo quella tra rossoneri e bianconeri una delle sfide più seguite fuori dalla nostra Penisola vista la grande storia dei due club e le grandezza delle due fanbase. Inoltre, non era mai successo che le due gare di campionato tra Juventus e Milan terminassero entrambe 0-0 nella stessa stagione. Un trend negativo per tifosi e appassionati, confermato da un dato che pesa soprattutto sui rossoneri.
Clicca sull'immagine qua sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Il record negativo dei rossoneri
Per la prima volta nella sua storia, il Milan non segna alla Juventus per tre campionati consecutivi. Un dato sorprendente, soprattutto considerando la tradizione offensiva dei diavoli di San Siro nelle sfide contro i bianconeri, si ricorda infatti il 4-2 del 2020 o il 3-0 del 2021.
L’ultimo giocatore a riuscire in quella che adesso sembra diventata una vera e propria impresa è stato Olivier Giroud, nella stagione 2022-23, in un’amichevole terminata 2-2 nei 90 minuti e poi vinta ai rigori dalla Juventus.
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA