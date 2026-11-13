Il Milan in estate ha cambiato pelle, affidando il nuovo progetto alle mani del proprietario Gerry Cardinale. Il fallimento sportivo della mancata qualificazione in Champions League ha determinato una vera e propria rivoluzione, che ha visto coinvolti tutti i dirigenti apicali, oltre all'allenatore Allegri passato al Napoli. Proprio l'ex direttore sportivo Igli Tare è tornato sulla triste conclusione del suo percorso in rossonero. Dopo un girone d'andata che aveva soltanto fatto illudere di poter competere per lo Scudetto, il Milan crollò in quello di ritorno e chiuse al quinto posto la stagione. Il classe 1973 ha tenuto a precisare quanto ancora male gli faccia la mancata qualificazione.

Milan, a Tare non va giù: "È il secondo club più titolato al mondo, mi serviva tempo"

Intervistato da SkySport, Tare ha sottolineato che non esser riuscito a conquistare l'Europa che conta "". Tra l'altro, gli obiettivi che si era posto all'inizio della sua avventura erano anche ben più ambiziosi: "La prima cosa che mi venne in mente fu 'Se penso che debba avere l'obiettivo di tornare soltanto in Champions League, non mi sono accorto di dove sono ora'". Stando al parere dell'ex direttore sportivo: "Occorreva un processo", pur essendo il Milan "".

CAIRATE, ITALIA - 21 GENNAIO: Gerry Cardinale, proprietario dell'AC Milan, il CEO dell'AC Milan Giorgio Furlani, il DS dell'AC Milan Igli Tare e il consulente senior dell'AC Milan Zlatan Ibrahimovic guardano a Milanello il 21 gennaio 2026 a Cairate, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

In sostanza, la recriminazione più grande dell'ex Lazio è quella di non aver usufruito di un tempo maggiore per far assimilare alla squadra i loro dettami. Da qui, nasce una "puntura" al numero uno rossonero: "Chi guida il club non ha compreso che servisse tempo per essere competitivi". In ogni caso, per larga parte del percorso, Tare rivendica la bontà del lavoro fatto: "Siamo sempre stati tra il 1° e il 2° posto, pur con qualche difficoltà".

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Proprio sulla seconda parte di stagione non ci si dà pace: ", anche a causa di altre questioni esterne". Non manca, però, l'assunzione delle: "Penso che tanto io quanto Allegri abbiamo sbagliato, non essendo stati presenti per la squadra a sufficienza". Una conclusione triste che non cambia, tuttavia, la sua fede calcistica: "Sarò sempre milanista".