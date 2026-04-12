La sconfitta pesantissima casalinga complica la corsa alla Champions League: Juventus e Roma si avvicinano. Il centrocampista francese chiede il supporto per lo sprint finale

Giammarco Probo 12 aprile - 10:21

Notte amara in casa Milan, travolto da una sconfitta pesante che conferma il momento estremamente delicato della squadra. I rossoneri appaiono in difficoltà sotto ogni aspetto, tra fragilità difensive, poca lucidità in attacco e una generale mancanza di continuità che sta pesando sui risultati e sul morale del gruppo. Un periodo negativo che impone riflessioni profonde e una reazione immediata per evitare ulteriori complicazioni nella stagione. Nel postpartita, anche Rabiot è intervenuto ai microfoni per commentare la gara e analizzare quanto accaduto in Milan-Udinese.

Rabiot sul momento no del Milan: la Champions è a rischio? — Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di TeleLombardia al termine della partita persa per 0-3 contro l’Udinese.

LE PAROLE DEL FRANCESE DOPO LA SCONFITTA -"Situazione come alla Juve? Non so, ma stiamo vivendo un momento non bello, dobbiamo uscirne insieme, trovare serenità e rimanere concentrati sull’obiettivo. Dobbiamo rimanere concentrati perché l’obiettivo è importante è fondamentale, non possiamo sbagliare per noi, per i tifosi, per la società, per tutti. Dobbiamo entrare in Champions”.

I FISCHI A RAFAEL LEAO -"Arriverà il gol per Rafa, è fortissimo. Dobbiamo stare uniti, chi scende in campo, chi rimane in partita, chi entra. Anche i tifosi che vengono allo stadio, stiamo dando il massimo. Bisogna rimanere uniti e questo è il messaggio più importante, se dovesse mancare quello allora non si va da nessuna parte. Mancano sei partite, cercheremo di fare più punti possibili, ma dobbiamo avere l’appoggio dei tifosi, fa la differenza, soprattutto in uno stadio e tifoseria come la nostra".

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Il parere sull'obiettivo Champions League — LE PAROLE DI RABIOT SULLA CHAMPIONS - "Faremo il massimo. È vero che in alcuni momenti della stagione è più difficile perché c’è un po’ di stanchezza mentale, magari a livello fisico per alcuni giocatori. Dobbiamo rimanere uniti e andare a prendere l’obiettivo tutti insieme per poterci godere la Champions l’anno prossimo, il Milan ha storia e non può permettersi di non andare in una competizione come la Champions League”.