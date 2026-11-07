Il Monza ospita l'Atalanta per l'undicesima giornata di campionato. All'U-Power Stadium i brianzoli hanno la necessità di trovare punti pesanti: la squadra di Juric è reduce da tre sconfitte consecutive contro Torino, Napoli e Bologna, ferma al terzultimo posto. Da crisi a crisi, il derby lombardo non risparmia nessuno: la panchina di Sarri è bollente, con il ritiro punitivo post Parma che non ha dato i suoi frutti nel match con il Kairat Almaty in Conference League. Con la sosta delle nazionali alle porte, la sfida tra Monza e Atalanta vale doppio: ogni crisi o risultato verrà amplificato da una pausa di due settimane. Queste le parole di Ivan Juric in conferenza stampa.

Monza-Atalanta, le dichiarazioni di Juric

: "Dopo la partita contro ilsono rientrato a casa per la prima volta davvero, prima di tutto con me stesso. Fa parte del percorso: ci troviamo in un progetto che definirei un po' pazzo, ma allo stesso tempo estremamente affascinante e interessante. Sento una motivazione grandissima dentro di me ee a quello che stiamo costruendo, anche perché abbiamo scelto di percorrere una strada basata sui giovani che è indubbiamente rischiosa, ma bellissima., dove ci troviamo ora e quali sono i nostri traguardi, con la sensazione di potercela giocare davvero contro qualsiasi avversario".

L'exploit di Varela: "Siamo tutti entusiasti per la convocazione di Varela, è una bellissima notizia per lui e per noi, ma adesso la nostra concentrazione deve essere rivolta esclusivamente alla partita di domani. Per quanto mi riguarda lui è solo all'inizio del suo percorso e ha ancora dei margini di miglioramento enormi. È chiaro che in una rosa le dinamiche sono collegate: a livello prettamente individuale, in questo momento Cutrone è stato un po' penalizzato proprio dalla grande esplosione e dalle prestazioni di Varela".

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: "A livello di disponibilità, purtroppo perdiamoper una botta presa di recente, quindi non sarà della partita. Recuperiamo invece, che ha nelle gambe due o tre allenamenti con il gruppo, e soprattutto, che sarà regolarmente convocato e lo voglio con noi. Matteo non sarà mai un problema per questa squadra: ho visto quanto è maturato in queste settimane e gli voglio bene perché è un ragazzo vero, una di quelle persone che in certe situazioni ti facilita persino il lavoro da allenatore.la mia linea non cambia: non sono il tipo che prega la società di non vendere i giocatori, anche perché le volte in cui l'ho fatto in passato non è mai finita benissimo".

Il recente passato a Bergamo: "Domani affrontiamo una squadra per cui giocare ogni tre giorni è ormai diventata l'assoluta normalità; i loro giocatori hanno un'intensità impressionante, sono letteralmente delle macchine. Incrociare l'Atalanta mi riporta al mio passato a Bergamo: ripensando a quel periodo, credo di aver fatto delle buone cose, specialmente nel percorso in Champions League. A posteriori, posso dire che in quel momento è evidentemente venuta a mancare la fiducia nei miei confronti".

BOLOGNA, ITALIA - 31 OTTOBRE: Ivan Juric, allenatore dell'AC Monza, osserva durante la partita di Serie A tra Bologna FC e AC Monza allo Stadio Renato Dall'Ara il 31 ottobre 2026 a Bologna, in Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Sulla corsa salvezza: "Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, vi dico che non spreco energie a guardare le nostre rivali. L'unica eccezione la faccio per il Frosinone: sto vedendo che stanno facendo cose egregie e ci tengo a fare i miei sinceri complimenti ad Alvini per il lavoro che porta avanti. Tuttavia, il nostro campionato passa dal nostro atteggiamento: la vera battaglia è contro noi stessi. Dobbiamo imporci di alzare costantemente il livello delle nostre prestazioni e, soprattutto, dobbiamo imparare a essere molto più maliziosi in campo".