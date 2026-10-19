Tra i protagonisti di quest'inizio di campionato del Monza figura, in maniera particolare, Gustavo Varela. Il club proveniente dalla Lombardia, infatti, con lo scopo di rinforzare il proprio reparto offensivo ha acquistato il portoghese dal Benfica per 2.5 milioni di euro. Il classe 2005 ricopre il ruolo di attaccante e sta vivendo un'inizio di campionato incredibile. Negli ultimi minuti, il Monza ha ospitato il Cagliari all'U-Power Stadium in occasione della settima giornata della Serie A 2026/2027. Il club che ha come tecnico Ivan Juric ha conquistato i tre punti rifilando un poker alla squadra allenata da Fabio Pisacane. Il migliore dell'incontro è stato senza ombra di dubbio Varela, il quale ha realizzato una doppietta e ha anche fornito un assist. Grazie a questa vittoria, i brianzoli salgono a quota sette punti mentre il portoghese entra nella storia del club lombardo.

Monza, il super inizio di Varela: sesto gol in Serie A in sei presenze

Un mese ed un giorno dopo la vittoria percontro ildiil Monza torna a vincere ed ottiene il suoin quest'edizione della Serie A. Contro il Cagliari, i biancorossi hanno sbloccato il risultato al minuto 39 con la rete disu assist di. Poco dopo l'inizio della seconda frazione di gioco, per la precisione al 47', i padroni di casa segnano di nuovo. Al termine di un'azione ben costruita, Varela segna il secondo gol della gara per la sua squadra dopo aver ricevuto il passaggio decisivo da

Monza, Italia - 19 ottobre 2026: Gustavo Varela del Monza esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Monza e Cagliari all'U-Power Stadium. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Al minuto 66, l'attaccante portoghese dei brianzoli fornisce anche l'assist per la rete del 19enne inglese Jay Robinson, il quale porta il punteggio sul 3-0. L'ex Benfica si rende ancora protagonista della gara contro i rossoblù dato che al 79' ha segnato il secondo gol della sua partita nonché il quarto dei biancorossi. Per il Monza si tratta di un successo importante che li porta a sette punti in classifica e, per il momento, a +3 dalla zona retrocessione. Contro i rossoblù, Varela è arrivato a quota sei reti nelle sue prime sei presenze in Serie A e, come riportato dal portale di statistiche Opta, è il primo nella storia dei brianzoli ad esserci riuscito. Tra l'altro, all'età di 21 anni e 262 mesi, è anche il più giovane ad aver raggiunto questo traguardo.