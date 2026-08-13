Ivan Juric si prepara a fare il suo debutto sulla panchina del Monza in una sfida già molto delicata. Domani sera i brianzoli ospiteranno l'Avellino per la sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Una partita da dentro o fuori. Il tecnico croato spera di presentarsi nel migliore dei modi davanti ai suoi nuovi tifosi ma nel frattempo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio.

Monza, Juric prepara la sfida contro l'Avellino: "Vogliamo vedere i progressi"

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Subito una partita molto importante per Ivan Juric . L'allenatore delsi prepara per la partita contro, in programma domani sera, valida per la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia. La vincente sfiderà una tra Torino e Carrarese. Proprio il tecnico croato ha tenuto questo pomeriggio la tradizionale conferenza stampa della vigilia: "Una partita importante per noi, una partita ufficiale, vogliamo fare bene - ha cominciato Juric - voglio vedere progressi. Stiamo includendo giocatori nuovi, chiaro che non è tutto perfetto però voglio vedere la crescita della squadra".Quando gli è stato chiesto il motivo per cui ha scelto il Monza, l'exha risposto: "Mi ha convinto il progetto basato sui giovani, su una piccola rivoluzione. Mi piace lavorare a contatto con i giovani e l'obiettivo è farli crescere". In vista della sfida con i campani, allenati dall'ex Alessandro, Juric si prepara a mettere in pratica il suo gioco aggressivo che lo ha contraddistinto per tutta la carriera. Un gioco che per tutte queste settimane ha provato a trasmettere alla sua squadra: "Ci sono cose da migliorare, anche per il mercato. Siamo ancora lontani da quello che voglio vedere ma la voglia ci sta e con il tempo miglioreremo".

BERGAMO, ITALIA - 9 NOVEMBRE: Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta BC, gesticola durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e US Sassuolo Calcio al Gewiss Stadium il 9 novembre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Nelle ultime settimane Juric ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Matteo Pessina, un giocatore molto importante per gli schemi del tecnico croato: "Pessina ha avuto un problema di ginocchio. E' una perdita enorme perché è come una guida e speriamo possa recuperare presto". Poi alcune previsioni sulla stagione di Serie A ormai alle porte: "C'è una grande differenza tra Serie A e B e noi abbiamo deciso di puntare su questi ragazzi poco esperti ma dal grande potenziale".