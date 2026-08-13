Il neo allenatore del club brianzolo ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro i campani. Ecco le sue parole
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Ivan Juric si prepara a fare il suo debutto sulla panchina del Monza in una sfida già molto delicata. Domani sera i brianzoli ospiteranno l'Avellino per la sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Una partita da dentro o fuori. Il tecnico croato spera di presentarsi nel migliore dei modi davanti ai suoi nuovi tifosi ma nel frattempo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio.
Monza, Juric prepara la sfida contro l'Avellino: "Vogliamo vedere i progressi"Subito una partita molto importante per Ivan Juric. L'allenatore del Monza si prepara per la partita contro l'Avellino, in programma domani sera, valida per la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia. La vincente sfiderà una tra Torino e Carrarese. Proprio il tecnico croato ha tenuto questo pomeriggio la tradizionale conferenza stampa della vigilia: "Una partita importante per noi, una partita ufficiale, vogliamo fare bene - ha cominciato Juric - voglio vedere progressi. Stiamo includendo giocatori nuovi, chiaro che non è tutto perfetto però voglio vedere la crescita della squadra".
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Nelle ultime settimane Juric ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Matteo Pessina, un giocatore molto importante per gli schemi del tecnico croato: "Pessina ha avuto un problema di ginocchio. E' una perdita enorme perché è come una guida e speriamo possa recuperare presto". Poi alcune previsioni sulla stagione di Serie A ormai alle porte: "C'è una grande differenza tra Serie A e B e noi abbiamo deciso di puntare su questi ragazzi poco esperti ma dal grande potenziale".
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