Tra i calciatori che compongono la rosa del Monza per la stagione attualmente in corso figura anche Ricardo Mangas. La squadra che ha fatto il suo ritorno in Serie A dopo aver avuto la meglio nella finale dei Play-off di Serie B contro il Catanzaro, infatti, ha ingaggiato il portoghese con la formula del prestito. Il classe 1998 è di proprietà dello Sporting Lisbona e sta disputando la sua prima annata in Italia. Di ruolo terzino sinistro, può anche essere schierato come esterno ed anche ala sulla stessa fascia e fino ad ora ha realizzato una rete e fornito due assist in campionato. Recentemente, il numero 7 dei brianzoli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport durante la quale ha toccato diversi argomenti.

Monza, Mangas: "Varela sarà uno dei migliori attaccanti al mondo"

ᴄᴀɴ'ᴛ ᴡᴀɪᴛ ᴛᴏ ʙᴇ ʙᴀᴄᴋ 🔜💪⚪🔴 pic.twitter.com/CnFReB6CNJ — AC Monza (@ACMonza) November 19, 2026

Il lusitano che gioca per la squadra allenata dal croato, in primo luogo, ha speso qualche parola su una cosa che lo contraddistingue: il. Infatti, porta capelli lunghi e baffi e di ciò ne ha parlato dicendo: "Due anni fa mi sono fatto crescere i capelli ed in seguito. Questo look anni '80 mi piace molto. Per quanto riguarda i baffi, ho preso ispirazione dadato che al Betis Siviglia andava di moda portare capelli e baffi particolari".Successivamente, l'ex Sporting Lisbona ha parlato di, suo compagno di squadra nonché compagno di squadra che attualmente occupa il primo posto della classifica marcatori della Serie A. Le dichiarazioni di Mangas: "Può migliorare ancora e secondo me diverrà. Tutto ciò dipenderà da lui.. Siamo una squadra giovane che ha bisogno di coraggio, una delle caratteristiche principali dello stile di gioco di Juric. In caso di salvezza potrei cambiare totalmente il mio look arrivando anche a".