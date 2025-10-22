Appena 6 presenze e una rete annullata. Questo è lo scarso bottino di Noa Lang nei suoi primi due mesi con la maglia del Napoli. Nella sfida di ieri contro il PSV , sua ex squadra, l'olandese è entrato al 58' a partita ormai compromessa. 32 minuti in campo per vedere i suoi ex compagni demolire gli azzurri senza mai incidere. Arrivato nell'ultima sessione di mercato per 27 milioni, il classe '99 ha raccolto solo 110 minuti in tutto. Troppo pochi. E ora molti iniziano a dubitare non solo delle sue qualità ma anche della sua permanenza nella squadra di Antonio Conte .

Proprio con quest'ultimo il legame non è mai sbocciato. Che sia questo il problema principale dietro il suo scarso rendimento? L'olandese ha dichiarato in merito a Ziggo Sport: "Ci ho parlato una sola volta, ma ora la partita è più rilevante. Siamo stati scandalosi". Non sorprende il suo malessere, considerando l'investimento fatto dai partenopei: "Ogni calciatore vuole giocare. È tutto. Non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui (fino al 2030, ndr) e devo accettarlo. Non ho altra scelta”.