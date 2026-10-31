Contro l'Inter si è visto sicuramente il miglior Venezia della stagione, ma questo non è bastato per avere la meglio sui neroazzurri e perdere con due autoreti, dopo essersi visti annullare due gol, fa ancora più male. Ma è proprio questo quello che voleva vedere Davide Nicola: il carattere e la voglia di giocarsi la vittoria fino all'ultimo. Domani pomeriggio i Lagunari saranno impegnati sul difficile campo del Como, reduce dal successo sul Torino. Un avversario che non ha bisogno di presentazioni ma che il tecnico dei veneti non teme. Tutt'altro. Ecco le sue parole nella conferenza stampa di questa mattina.

Venezia, Nicola punta il Como: "Passi avanti contro l'Inter. Como? Avversario dalle grandi qualità"

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Alla vigilia della partita contro il, Davide Nicola è intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Reduce dal doloroso KO contro, nonostante una grande prova di carattere, i Lagunari sono ancora ultimi con soli 3 punti e dunque adesso è davvero arrivato il momento di dare una svolta alla stagione. Per battere i Lariani, a loro volta reduci dalla vittoria sul Torino, bisogna proprio ripartire dalla prestazione contro i neroazzurri. Come infatti ha dichiarato Nicola: "Dobbiamo ripartire dai passi avanti fatti contro l'Inter, analizzarli e vedere come possiamo migliorare ulteriormente - comincia il tecnico lagunare - Como? Un avversario dalle grandi qualità. Proprio come l'Inter, ma anche domani sapremo come giocare la nostra partita".Il, come accennato, è stata protagonista di un'ottima prestazione contro la squadra di. Solo la sfortuna gli ha impedito di portare a casa i 3 punti. Nonostante tutto, Nicola si è dichiarato soddisfatto e consapevole che si può fare ancora meglio: "Dobbiamo essere più decisi e avere meno frenesia - continua l'ex- dobbiamo inoltre essere in grado di scegliere il tempo giusto per l'attacco alla linea e avere il giusto sincronismo fra il servizio e chi riceve. Non dimentichiamo che abbiamo sempre fatto due reti all'Inter".

Due reti che, come ricordiamo, sono state annullate entrambe dopo la revisione alla VAR. E poi le due autoreti sono state fatali per il Venezia. Il tutto al termine della migliore prestazione stagionale dato che i veneti hanno tenuto sotto pressione l'Inter per quasi tutta la partita: "Io voglio vedere sempre gli aspetti positivi. In questo momento per me c'è più la soddisfazione per quello che ho visto e che sto vedendo, ovvero la giusta motivazione per continuare a lavorare nella direzione che mi sono posto".

Verso il Como: le probabili scelte per la sfida contro i Lariani

Nella sfida contro, Nicola ha iniziato con la coppia di attacco. Possibile scelta anche in vista di domani? Nicola ha risposto così: "Sul doppio centravanti ho in mente diverse soluzione che sperimenterò nel corso della stagione. Ogni avversario richiama certe caratteristiche. Il Como lavora in un modo del tutto diverso nelle due fasi. E' una squadra grandissima e molto abile a mantenere i reparti stretti fra di loro, a riaggredire, a creare una pressione. Fabregas sta facendo un lavoro straordinario".

In questo inizio di stagione molto difficile, una delle poche note positive è stato Kike Perez. La sua presenza ha portato molta più qualità alla squadra ma è chiaro che da solo non può fare più di tanto. Domani contro il Como proverà a ripetersi: "Kike è un giocatore che vanta una discreta esperienza. Si mette a disposizione della squadra e fa ciò che bisogna fare. Ma questo vale anche per gli altri. Non metto un giocatore più in alto rispetto al resto della squadra. Tutti devono essere pronti quando vengono chiamati in causa".

VENEZIA, ITALIA - 28 OTTOBRE: L'allenatore del Venezia FC, Davide Nicola, gesticola durante la partita di Serie A tra Venezia FC e FC Internazionale allo stadio Pier Luigi Penzo, il 28 ottobre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Qualche cambiamento rispetto alla partita contro l'Inter?: "Abbiamo giocato solo tre giorni fa quindi sicuramente ci sarà qualche cambiamento. Preparare tre partite ravvicinate non è mai facile. Da tutti i giocatori che ho mandato in campo ho avuto grandi risposte. Non dobbiamo pensare solo al risultato, anche se è ovvio che vogliamo vincere, noi dobbiamo continuare a spingere e a crederci". Conclude Nicola.