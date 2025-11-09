Parma, si ferma Suzuki: il bollettino dell’infortunio dell’estremo difensore

Il Parma si gode una serata davvero magica contro il Milan conquistando un importantissimo pareggio in casa per 2-2. Non solo la reazione dei crociati al doppio vantaggio rossonero in avvio con la rimonta incredibile nella ripresa ma anche una prestazione importante, con il portiere Zion Suzuki protagonista con interventi importanti che hanno salvato il risultato fino alla fine. Un episodio però ha macchiato l'incontro: il suo infortunio, per un problema alla mano che sembra più serio del previsto.

Il pareggio del Parma contro il Milan e l'infortunio di Suzuki

Una notte che il Parma farà fatica a dimenticarsi, con il bellissimo pareggio contro il Milan e una rimonta che sa di storia. Durante un'uscita bassa per fermare il contropiede mortifero del Milan con Saelemaekers all'82', il portiere crociato Suzuki ha rimediato una contusione alla mano, proseguendo comunque a giocare nonostante il forte dolore, accasciandosi al suolo. Come riportato ieri da Sky, la mano si è gonfiata nel post-partita costringendo il calciatore a recarsi in ospedale. Nella giornata di oggi, è giunto il verdetto della società con lo stop dell'estremo difensore, che rischia anche l'operazione chirurgica.