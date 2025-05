Roma-Fiorentina, dove vedere il big match di Serie A in tv e streaming LIVE

Le informazioni sulla gara tra la squadra di Ranieri e quella di Palladino a caccia di punti importanti

Jacopo del Monaco 3 maggio 2025 (modifica il 3 maggio 2025 | 08:48)

Ecco dove si potrà vedere il match tra Roma e Fiorentina, valevole per la 35esima giornata della Serie A 2024/2025. La partita, che si giocherà domani alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico, mette in palio punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions League. All'andata, che si giocò il 27 ottobre, la squadra allenata da Raffaele Palladino schiacciò i giallorossi vincendo 5-1 grazie alla doppietta di Moise Kean, i gol di Lucas Beltran ed Edoardo Bove e l'autorete di Mats Hummels. Per la Roma, invece, segnò Manu Koné.

Come arrivano le due squadre al match In questa stagione, la Roma ha avuto ben tre allenatori: Daniele De Rossi, Ivan Juric ed ora in panchina siede Claudio Ranieri. Con quest'ultimo, i giallorossi hanno compiuto una rimonta incredibile. A novembre sembravano destinati a lottare per non retrocedere mentre adesso vogliono conquistare un posto per la prossima Champions. La squadra giallorossa, sesta in classifica con 60 punti, non perde in campionato dal match contro il Como (2-0) del 15 dicembre. Nelle ultime cinque partite di A, la Roma ha vinto contro Lecce, Verona ed Inter con lo stesso risultato (1-0) e la stessa cosa vale per i due pareggi, entrambi terminati 1-1, contro la Juventus e la Lazio.

La Fiorentina, dopo la sconfitta in Conference League per 2-1 contro il Betis Siviglia di Antony, vuole riprendersi subito. In Serie A, invece, i Gigliati si trovano all'ottavo posto con 59 punti, a -3 punti dalla zona Champions. Nelle ultime cinque giornate di campionato, i ragazzi di Palladino hanno vinto tre partite contro Atalanta (1-0), Cagliari (1-2) ed Empoli (2-1) e ne hanno pareggiate due contro il Milan (2-2) ed il Parma (0-0).

Le probabili formazioni — ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Angeliño; Pellegrini; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Folorunsho, Fagioli, Adli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Ranieri potrebbe confermare l'undici titolare schierato contro l'Inter domenica scorsa. Paredes partitebbe dalla panchina. Per la Viola, invece, Kean torna titolare, ma non ci saranno Ranieri per squalifica e Dodô e Cataldi per infortunio. Occhi anche ai diffidati da entrambe le parti: Paredes e Pellegrini da un lato, Beltrán, Fagioli, Folorunsho e Marí dall'altro.

Roma-Fiorentina, dove vedere il big match in tv e streaming — La partita di Serie A tra giallorossi e viola inizierà alle ore 18:00 e sarà trasmessa su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. In streaming, invece, i tifosi potranno vedere il match su DAZN, Sky GO e su Now TV.