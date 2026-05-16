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Grosso verso Sassuolo-Lecce

Dopo il KO contro il Torino, il Sassuolo tornerà in campo domani sera al Mapei per la sfida contro un Lecce in piena lotta per la permanenza in Serie A. La sconfitta contro i granata ha precluso qualsiasi possibilità per quella che sarebbe stata una clamorosa qualificazione all'Europa, anche se Fabio Grosso non ha mai menzionato tale obiettivo. Proprio il tecnico dei neroverdi è intervenuto poco fa in conferenza stampa.

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