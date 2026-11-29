Il Sassuolo ha fermato il Napoli sullo 0-0 al MAPEI Stadium. La formazione di D'Aversa, reduce da un tragico filotto di 6 sconfitte di fila, 7 ko nelle ultime 8 gare, rallenta a sorpresa il cammino degli azzurri. La squadra di Allegri sembrava più lanciata nell'ultimo periodo, ma un'attenta fase difensiva dei neroverdi ha impedito che la partita si sbloccasse. Senza dubbio rimangono accese le polemiche sul calcio di rigore non assegnato al Napoli allo scadere che avrebbe potuto sancire un finale diverso.

Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la prestazione dei suoi ragazzi.

Sassuolo-Napoli 0-0, D'Aversa: "Complimenti ai ragazzi"

Sul momento della squadra e sulla reazione di un ordinato Sassuolo, l'ex tecnico del Parma ha risposto così: "Difensivamente perfetti? I ragazzi, devo ammetterlo, sono stati bravi. Avevo chiesto loro di essere squadra. Nell'arco del campionato ce ne sono 4-5 di gare da non sbagliare.Ci avessimo creduto di più, avremmo addirittura potuto vincerla".

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 29 NOVEMBRE: Roberto D'Aversa, allenatore del US Sassuolo Calcio, durante la partita di Serie A tra US Sassuolo e SSC Napoli allo Stadio Mapei - Città del Tricolore, il 29 novembre 2026 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

Una squadra energica, con tanti giocatori che si sono espressi ad alto livello. In particolar modo lo è Matic: "Chiaro che sia inutile parlare di gestione della palla, ove penso sia il migliore del campionato nonostante l'età. Quello che più mi ha sorpreso è stata la sua tenuta fisica e intensità per 90 minuti. Gli ho parlato in settimana, perché lui o Berardi stesso, non finendo allenamento, si sentono in colpa. Io penso che durante la settimana debba fare lavoro di qualità come corsa e forza, per far sì che possa giocare ancora a ritmi elevati. Ha qualità tecniche e spessore umano diversi rispetto agli altri. È un esempio".

D'Aversa sull'episodio finale: "Guida bravissimo, non creiamo polemiche inutili"

Quindi si giunge all'episodio finale: "Guida è stato bravissimo nel non assegnare rigore da campo e, anzi, l'errore lo ha commesso il VAR nel richiamarlo al monitor, cercando di condizionare la decisione di Guida. Non è la mia lettura, è evidente. Se volete metto anche gli occhiali... si possono esprimere opinioni differenti, ma la palla sbatte prima sul petto, poi sul braccio".

Ancora su Guida: "Occorre stare attenti alle diverse dichiarazioni. Dopo che per due anni non ha diretto il Napoli per sua volontà per evitare si creassero situazioni. La città e la tifoseria Sassuolo gli hanno dato questa possibilità. Magari si può avere un dubbio su quest'episodio, ma non c'è dubbio che il braccio sia toccato dopo. Non glielo si può staccare. Orsato ha fissato le nuove regole, non creiamo polemiche assurde. Guida è stato bravissimo a seguire la sua scelta".

Per quel che riguarda la fragilità difensiva, D'Aversa ammette: "A differenza del passato dove ho sempre adottato un 4-3-3, qui bisogna analizzare i numeri e. Non bisogna dimenticare però anche la fase offensiva, dato che col Genoa non abbiamo segnato pur avendo avuto diverse occasioni e anche oggi non abbiamo segnato. Quando si cambia allenatore, dei problemi ci sono. Dobbiamo recuperare infortunati e in Nazionale Bakola e Adzic si sono fatti male.".