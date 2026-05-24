Oggi con la 38^giornata arriveranno tutti i verdetti, dalla lotta per la Champions League alla salvezza in ballottaggio tra Cremona e Lecce.

Luigi Mereu
FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7

L'Inter l'ha rifatto: il trailer della sfida contro il Dortmund è da brividi

Oggi, 24 maggio 2026, si giocherà l'atto finale di questa Serie A e molte squadre scopriranno il proprio futuro tra Europa e Serie B. Il programma domenicale comincia nel primo pomeriggio con la sfida tra Parma e Sassuolo prevista per le 15:00, seguita nel tardo pomeriggio dall'incrocio tra Napoli e Udinese fissato per le 18:00.

Venezia v Torino - Serie A

Il culmine del turno e della stagione si raggiunge in serata con ben 5 partite giocate in contemporanea a partire dalle 20:45. Per chiudere i giochi scendono in campo Milan-Cagliari, Hellas Verona-Roma, Lecce-Genoa, Torino-Juventus e Cremonese-Como, decidendo ufficialmente i verdetti definitivi legati alla qualificazione alle coppe europee e alla lotta per la salvezza.

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Ultima giornata di Serie A, tutte le combinazioni per la Champions League

La classifica attuale di Serie A, in zona Champions, vede Milan e Roma a quota 70 punti, con Juventus e Como a inseguire con 68 punti. Partendo in ordine di classifica, il Milan per qualificarsi alla prossima Champions deve vincere contro il Cagliari, oppure pareggiare sperando che la Juventus perda o che la Roma pareggi/perda. In caso di pari punti, i rossoneri arriverebbero davanti solo con Como e Roma venendo scavalcati dalla Juventus.

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24
LONDRA, INGHILTERRA - 01 GIUGNO: Una vista dettagliata del trofeo della UEFA Champions League dopo la vittoria del Real Madrid durante la finale della UEFA Champions League 2023/24 tra Borussia Dortmund e Real Madrid CF allo stadio di Wembley il 01 giugno 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

La Roma invece deve vincere contro il Verona, e se dovesse pareggiare deve sperare che la Juventus e il Como non vincano, perché in caso di arrivo a pari punti i giallorossi andrebbero dietro in ogni caso.

Il Como invece deve vincere per forza sperando che la Roma perda o pareggi e che il Milan perda. In caso di arrivo a pari punti, i ragazzi di Fabregas arriverebbero davanti a tutti tranne che al Milan.

La Juventus invece andrà in Champions League se una tra Roma o Como non fa 3 punti e il Milan non vince. In caso di arrivo a pari punti, i bianconeri arriverebbero davanti sia con Roma che con il Milan, ma non con il Como.

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Per la lotta salvezza invece la Cremonese si salverà se vince contro il Como e il Lecce non vince, e sarà spareggio se il Lecce perde e i grigiorossi pareggiano.

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