Non arrivano buone notizie per l'Udinese sul fronte David Alaba. Il difensore, uscito per infortunio nella grave sconfitta contro il Lecce, ha svolto gli esami ed è stato evidenziato un risentimento muscolare al polpaccio destro, confermato dal comunicato ufficiale pubblicato dal club friulano. Un problema fisico che arriva in una fase particolarmente complicata e preoccupante per la squadra di Kosta Runjaić, alla ricerca di una svolta per rilanciare il proprio campionato.

La nota ufficiale del club e tempi di recupero

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La società bianconera ha fatto chiarezza sulle condizioni del giocatore attraverso una nota medica: "L'Udinese Calcio comunica che David Alaba ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente".: le condizioni dell'austriaco verranno monitorate nei prossimi giorni, con aggiornamenti legati all'evoluzione del quadro clinico.L'infortunio rappresenta un contrattempo significativo per Alaba, arrivato a Udine a fine settembre, da svincolato, dopo la fine della sua esperienza con il Real Madrid. Il difensore aveva esordito in maglia bianconera nella trasferta contro il Torino, entrando a gara in corso e collezionando una ventina di minuti di gioco circa.

Nella sfida di domenica contro il Lecce, Runjaić aveva deciso di affidarsi all'esperienza del giocatore ex Real Madrid e Bayern Monaco, schierandolo dal primo minuto nella linea difensiva a tre, insieme a Oumar Solet e Enzo Ebosse. Per il classe 1992 si trattava della prima presenza da titolare con l'Udinese, a distanza di 148 giorni dall'ultima apparizione dal primo minuto, Real Madrid-Athletic Club del 23 maggio 2026.

La gara del Bluenergy Stadium, non è andata secondo le aspettative. Dopo un primo tempo complicato per tutta la squadra friulana, Alaba è rimasto negli spogliatoi all'intervallo, sostituito dal classe 2008 Matteo Palma. In seguito è arrivata la conferma del problema muscolare, ora ufficializzato dal club.

HELSINKI, FINLANDIA - 10 AGOSTO: David Alaba del Real Madrid festeggia con il trofeo della Supercoppa UEFA dopo il fischio finale della finale della Supercoppa UEFA 2022 tra Real Madrid CF ed Eintracht Francoforte, disputata il 10 agosto 2022 presso lo Stadio Olimpico di Helsinki, a Helsinki, in Finlandia. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Il giocatore più titolato attualmente nel campionato italiano era arrivato in Friuli con l'ambizione di tornare protagonista e mettere la propria esperienza a disposizione del gruppo. Il problema al polpaccio rallenta questo percorso proprio nel momento più difficile per il suo allenatore, Kosta Runjaić, che rischia il posto per il pessimo avvio di stagione e le cinque sconfitte consecutive dell'ultimo periodo. Gli aggiornamenti clinici saranno determinanti per capire quando potrà tornare ad aiutare la squadra il difensore austriaco.

Nel frattempo, l'Udinese è chiamata a ripartire dal lavoro quotidiano e dalla necessità di interrompere una striscia negativa che rischia di appesantire ulteriormente il suo avvio di stagione.