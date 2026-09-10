Il difensore classe 2000 starà ai box per un paio di settimane e rientrerà dopo la sosta
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L'Udinese perde a inizio stagione uno dei suoi principali protagonisti: Oumar Solet. Il centrale bianconero di 26 anni, in base a quanto riferito dal club sul proprio sito ufficiale, salterà i prossimi impegni a causa di una lesione muscolare. È certamente una tegola alla quale dovrà far fronte l'allenatore tedesco Kosta Runjaic.
Udinese, Oumar Solet si ferma per due settimaneUna nota ufficiale sul proprio sito ha chiarito le condizioni del centrale di nazionalità francese: "Udinese Calcio comunica che Oumar Solet, all’esito degli accertamenti effettuati, ha evidenziato una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra. Il giocatore tornerà a disposizione in 2 settimane ed ha già iniziato l’iter di recupero". Dunque i tempi di recupero del difensore sono stati già annunciati e, pertanto, si può facilmente intuire quali partite salterà.
I friulani sono attesi lunedì sera dalla trasferta proibitiva di San Siro contro i Campioni d'Italia dell'Inter. Cinque giorni dopo, sabato 19 settembre, l'Udinese ospiterà il Cagliari al Blue Energy Stadium. A supporto dello staff medico del club bianconero subentra la maxi sosta per le nazionali, in programma tra settembre e ottobre. Oumar Solet potrà sfruttarla al meglio per rientrare pienamente a disposizione.
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