L'Udinese perde a inizio stagione uno dei suoi principali protagonisti: Oumar Solet. Il centrale bianconero di 26 anni, in base a quanto riferito dal club sul proprio sito ufficiale, salterà i prossimi impegni a causa di una lesione muscolare. È certamente una tegola alla quale dovrà far fronte l'allenatore tedesco Kosta Runjaic.

Udinese, Oumar Solet si ferma per due settimane

Una nota ufficiale sul proprio sito ha chiarito le condizioni del centrale di nazionalità francese: "Udinese Calcio comunica che, all’esito degli accertamenti effettuati, ha evidenziato una. Il giocatore tornerà a disposizione in 2 settimane ed ha già iniziato l’iter di recupero". Dunque i tempi di recupero del difensore sono stati già annunciati e, pertanto, si può facilmente intuire quali partite salterà.

UDINE, ITALIA - 07 SETTEMBRE: Oumar Solet dell'Udinese durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e SS Lazio allo Stadio Friuli il 07 settembre 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

I friulani sono attesi lunedì sera dalla trasferta proibitiva di San Siro contro i Campioni d'Italia dell'Inter. Cinque giorni dopo, sabato 19 settembre, l'Udinese ospiterà il Cagliari al Blue Energy Stadium. A supporto dello staff medico del club bianconero subentra la maxi sosta per le nazionali, in programma tra settembre e ottobre. Oumar Solet potrà sfruttarla al meglio per rientrare pienamente a disposizione.

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Arrivato ad Udine nell'estate del 2024, dopo quattro stagioni trascorse al, Solet si è progressivamente reso uno dei protagonisti della rosa. La scorsa stagione ha totalizzato 35 partite in campionato, condite da, dimostrando anche una notevole affidabilità fisica oltreché tecnica. Quest'anno ha già tre presenze da titolare all'attivo su altrettante gare disputate. Runjaic dovrà sopperire alla sua assenza nelle prossime due gare di Serie A, mentre Solet punta a rientrare già nella trasferta di