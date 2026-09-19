Il difensore brasiliano realizza la rete del definitivo 3-2 al termine di una partita al cardiopalma

Mattia Celio
VERONA VICENZA

Verona e il derby con il Vicenza: il gol di Juanito "compie" 12 anni...

La quinta giornata di Serie B propone una sfida tutta da gustare. Al Bentegodi va in scena il derby veneto Verona-Vicenza. Partita che vede coinvolte due squadre che cercano di rilanciare le proprie ambizioni stagionali. I padroni di casa sono reduci da un solo successo nelle prime 4 partite, stesso discorso per i biancorossi ma che in classifica hanno un punto in più rispetto agli Scaligeri. Fischio di inizio domenica alle ore 15.

Verona-Vicenza, dati e statistiche

Quella di domenica pomeriggio sarà la sfida numero 74 tra Verona-Vicenza. La situazione vede al momento avanti gli Scaligeri con 27 successi contro i 22 dei biancorossi. 24 sono invece i pareggi. I due club tornano a sfidarsi dopo ben 9 anni. L'ultimo confronto, infatti, si è disputato il 1 maggio del 2017, proprio al Bentegodi. Il Verona era in piena lotta per la promozione, mentre il Vicenza combatteva per restare in Serie B. Quella partita regalò un finale al cardiopalma. Ecco come è andata.
Romulo

Rimonta e contro rimonta. Alla fine la zampata vincente è di Romulo

Gol ed emozioni nel derby veneto tra Verona e Vicenza, preceduto dal lancio di alcuni sassi al pullman dei padroni di casa. Fortunatamente senza feriti. La squadra di Pecchia cerca 3 punti importanti per continuare la lotta per la promozione verso gli uomini di Vincenzo Torrente sono chiamati a non sbagliare per non complicare la corsa verso la salvezza. In un clima davvero infuocato sono i padroni di casa a sbloccare dopo 20 minuti: percussione centrale di Siligardi, Adejo aggirato, sinistro da fuori e palla nell'angolino basso.
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La gioia del vantaggio scaligero però dura solo poco più di 10 minuti. Al 33' Bellomo riporta la situazione in parità con un gran destro a giro. Il primo tempo si chiude sull'1-1. Nella ripresa il Vicenza si dimostra più determinato rispetto ai gialloblu e al 59' i biancorossi ribaltano il risultato ma tra mille polemiche. Sugli sviluppi di un corner, Esposito stacca più alto di tutti, ma l'arbitro Abbattista non vede una evidente spinta del difensore ai danni di Siligardi. Bentegodi gelato.

Nonostante la rete subìta, il Verona torna a farsi vedere in area biancorossa con Bessa che impegna Vigorito ma sul fronte opposto Giacomelli avrebbe la grande occasione di chiudere la partita ma clamorosamente l'attaccante spreca il possibile 1-3 ignorando totalmente Signori, tutto libero in area di rigore. Nel finale succede di tutto. Dopo altri due interventi prodigiosi Vigorito questa volta deve arrendersi ad un bolide di Bessa che non gli lascia scampo.

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Souza Romulo autore della rete decisiva. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Al 95', invece, Romulo trova l'angolino sulla sinistra facendo esplodere il Bentegodi. Pochi secondi dopo l'arbitro fischia la fine di una partita semplicemente spettacolare. Il Verona alla fine riuscirà a conquistare la tanto agognata promozione, al contrario del Vicenza che retrocederà in Serie C dopo aver chiuso il campionato al 20° posto.

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