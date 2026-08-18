Pawel Dawidowicz è pronto a tornare a vestire la maglia dell’Hellas Verona dopo una sola stagione giocata in terra polacca con la maglia del Rakow Czestochowa. Il club gialloblù ha raggiunto l’accordo per il ritorno del difensore polacco, che nella giornata di oggi, martedì 18 agosto, è atteso per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui l’operazione è ormai definita e manca soltanto il completamento degli ultimi passaggi formali.

Il ritorno di Dawidowicz a Verona

Per Dawidowicz si tratta di un ritorno particolarmente significativo, considerando il rapporto costruito negli anni con la piazza veronese. Il classe 1995 aveva infatti vestito la maglia dell’Hellas dal 2018 al 2025, diventando progressivamente uno dei punti di riferimento della squadra e collezionando complessivamente 180 presenze, 4 gol e 1 assist. Dopo la fine della sua esperienza in gialloblù, il difensore aveva scelto di proseguire la propria carriera in Polonia, firmando con il Rakow.

VERONA, ITALIA - 18 MAGGIO: Pawel Dawidowicz del Verona reagisce mentre riceve un cartellino giallo dall'arbitro Rosario Abisso durante la partita di Serie A tra Verona e Como allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 18 maggio 2025 a Verona, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

La parentesi in patria, però, è durata poco. Dawidowicz aveva infatti manifestato la volontà di tornare in Italia e nelle ultime settimane era stato accostato a diverse squadre, tra cui il Lech Poznan e il Watford, ma alla fine è stato proprio la sua ex squadra a convincerlo.

Una scelta legata anche alla conoscenza dell’ambiente e al rapporto costruito durante le 7 stagioni trascorse al Bentegodi, dove il polacco ha vissuto anche la promozione in Serie A conquistata nel 2019.

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Il primo arrivo a Verona risale infatti all'estate del 2018, quando il difensore approdò in gialloblù dopo l'esperienza con il Palermo (29 presenze e 0 gol). Da quel momento Dawidowicz è diventato una presenza costante nella retroguardia dell’Hellas, riuscendo a costruire un legame forte con la tifoseria e con la città. Ora, dopo una breve parentesi lontano dall’Italia, è pronto a ripartire proprio da dove aveva lasciato.

Oggi sono dunque attese le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma e dell’ufficialità. Per Dawidowicz si prepara così un nuovo capitolo con il Verona, con il difensore polacco pronto a rimettersi in gioco nel campionato italiano di Serie B e a tornare protagonista al Bentegodi, conquistando magari subito un'altra promozione nella massima serie.