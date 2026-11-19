Archiviata la vittoria contro il Catania, la Salernitana si prepara a un banco di prova ad altissima tensione nel derby campano con la Casertana. Prima di guidare la seduta di rifinitura alla vigilia della sfida, l'allenatore dei granata Vito Di Bari ha incontrato i giornalisti nella classica conferenza stampa per fare il punto sul momento della squadra. Al centro dei discorsi ci sono la ricerca della continuità e l'urgenza di sfatare il tabù esterno, dato che la Salernitana non ha ancora conquistato una vittoria in trasferta in questa stagione. Tra le scelte di formazione e gli infortunati, il tecnico granata ha raccontato la direzione intrapresa per consolidare la mentalità vincente del gruppo e restare agganciati alle zone alte della classifica.

Casertana-Salernitana, le parole di Di Bari

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: “Contro illa grinta che abbiamo messo in campo ci ha aiutato a vincere. Questa squadra ha bisogno di consapevolezza per raggiungere i risultati. Laè una squadra molto fisica. È un derby sentito, dovremmo rafforzare la nostra mentalità per trovare. Potrei confermare la formazione dell'ultima partita, ma con i cinque cambi a disposizione si può cambiare metà squadra. Ci sono giocatori più adatti ad entrare a partita in corso. Chi entra dev'essere in grado di farlo con il giusto atteggiamento. A volte le scelte derivano da una strategia di questo tipo. Per mepossono anche giocare assieme. Su Lescano voglio sottolineare una cosa: è un professionista esemplare e come tutti ha un atteggiamento sempre propositivo”.: “Si dice che la squadra soffra la pressione della piazza, eppure in casa abbiamo ottenuto i migliori risultati.. Serve avere voglia di vincere e fame di conquistare i duelli, perché saranno quelli la. Faremo attenzione anche al campo sintetico: può sembrare unma è una cosa importante. Credo che potremmo anche beneficiarne perché abbiamo una squadra molto tecnica”.

L'emergenza e la duttilità della rosa: “L’assenza di Tascone è importante ma abbiamo giocatori che possono sostituirlo bene. Gyabuaa mi ha colpito molto, viene da un vivaio importante come quello dell'Atalanta. E ci sono tanti giocatori che si possono adattare e possono darci una mano lì in mezzo. Llano potrebbe far parte di un centrocampo a due. Vitale forse ha meno passo ma è quello che ha più qualità: abbiamo una rosa molto varia. Djamanca e La Gumina? Spero di riaverli presto entrambi, vengono da infortuni non gravi ma comunque delicati e particolari. Vorrei averli nel pieno della forma. Abbiamo ancora l’allenamento di rifinitura per decidere se convocarli o no”.

FLORENCE, ITALY - DECEMBER 3: Fans of US Salernitana during the Serie A TIM match between ACF Fiorentina and US Salernitana at Stadio Artemio Franchi on December 3 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La classifica di Serie C: “Siamo a 8 punti dalla seconda e in 5 punti ci sono tantissime squadre. Il Potenza ha un vantaggio importante sulla seconda e sarà complesso risalire in vetta. Ma noi siamo la Salernitana: abbiamo il dovere di provare a vincere. Ora c’è la Casertana, una squadra che è sempre stata tra le prime e anche l’anno scorso ha fatto un’ottima stagione, tra l’altro fermandosi ai playoff proprio contro di noi. Sarà importante vincere questo derby per guardare al futuro con più fiducia”.